Meta заложила в новую программу поощрения топ-менеджеров рост капитализации до $9 трлн

Цукерберг в программу не включен

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Meta Platforms (признана в России экстремистской и запрещена) заложила в новую программу поощрения топ-менеджеров рост капитализации до $9 трлн за пять лет, пишет The Wall Street Journal.

В рамках новой программы, предусматривающей предоставление опционов на акции, руководители компании смогут получить максимальное вознаграждение, исчисляемое в некоторых случаях сотнями миллионов долларов, только в том случае, если к 2031 году капитализация компании увеличится примерно в шесть раз.

"Это крупная ставка. Пакеты вознаграждений не будут реализованы, если Meta не добьется огромных успехов, что принесет пользу всем акционерам, - сказал WSJ представитель компании. - Опционы на акции будут иметь ценность только в том случае, если стоимость акций значительно превысит цену исполнения, что в данном случае должно произойти крайне быстро, за пять лет".

В программу включены ключевые топ-менеджеры компании, в том числе главный операционный директор Хавьер Оливан и финансовый директор Сьюзан Ли, но не включен главный исполнительный директор Марк Цукерберг.

Идея использования огромных компенсационных пакетов для стимулирования руководителей и обеспечения их лояльности в условиях ужесточения конкуренции на фоне стремительного развития ИИ-технологий не является новой.

В ноябре 2025 года акционеры Tesla одобрили программу, предполагающую выплату CEO Илону Маску вознаграждения в размере до $1 трлн за десять лет. Сумма выплат обусловлена выходом компании на целевые операционные результаты и показатели по капитализации. Максимальное вознаграждение предусмотрено в том случае, если к 2035 году рыночная стоимость Tesla достигнет $8,5 трлн, а скорректированная EBITDA - до $400 млрд.

С начала 2026 года капитализация Meta сократилась на 10,2%, до $1,5 трлн.

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });