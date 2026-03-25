Meta заложила в новую программу поощрения топ-менеджеров рост капитализации до $9 трлн

Цукерберг в программу не включен

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Meta Platforms (признана в России экстремистской и запрещена) заложила в новую программу поощрения топ-менеджеров рост капитализации до $9 трлн за пять лет, пишет The Wall Street Journal.

В рамках новой программы, предусматривающей предоставление опционов на акции, руководители компании смогут получить максимальное вознаграждение, исчисляемое в некоторых случаях сотнями миллионов долларов, только в том случае, если к 2031 году капитализация компании увеличится примерно в шесть раз.

"Это крупная ставка. Пакеты вознаграждений не будут реализованы, если Meta не добьется огромных успехов, что принесет пользу всем акционерам, - сказал WSJ представитель компании. - Опционы на акции будут иметь ценность только в том случае, если стоимость акций значительно превысит цену исполнения, что в данном случае должно произойти крайне быстро, за пять лет".

В программу включены ключевые топ-менеджеры компании, в том числе главный операционный директор Хавьер Оливан и финансовый директор Сьюзан Ли, но не включен главный исполнительный директор Марк Цукерберг.

Идея использования огромных компенсационных пакетов для стимулирования руководителей и обеспечения их лояльности в условиях ужесточения конкуренции на фоне стремительного развития ИИ-технологий не является новой.

В ноябре 2025 года акционеры Tesla одобрили программу, предполагающую выплату CEO Илону Маску вознаграждения в размере до $1 трлн за десять лет. Сумма выплат обусловлена выходом компании на целевые операционные результаты и показатели по капитализации. Максимальное вознаграждение предусмотрено в том случае, если к 2035 году рыночная стоимость Tesla достигнет $8,5 трлн, а скорректированная EBITDA - до $400 млрд.

С начала 2026 года капитализация Meta сократилась на 10,2%, до $1,5 трлн.