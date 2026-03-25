Ставки по ипотеке в США подскочили до максимума с октября

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Средние ставки по долгосрочным ипотечным кредитам в США повысились на 13 базисных пунктов на прошлой неделе, обновив максимум с начала октября.

Как говорится в сообщении Ассоциации ипотечных банкиров (MBA), средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на покупку дома на сумму до $806,5 тыс. на неделе, завершившейся 20 марта, составила 6,43% годовых против 6,3% неделей ранее.

Ставки по ипотеке растут вслед за доходностью гособлигаций США на фоне скачка цен на энергоносители из-за конфликта на Ближнем Востоке. Участники рынка опасаются, что это подстегнет инфляцию и понизит шансы на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики Федрезерва.

Число заявок на ипотечные кредиты в Штатах за минувшую неделю упало на 10,5% после снижения на 10,9% неделей ранее. В том числе количество заявок на рефинансирование имеющейся ипотеки рухнуло на 14,6%, а число заявок на новую ипотеку понизилось на 5,4%.

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });