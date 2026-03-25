Сельское хозяйство России в 2025 году потеряло более 100 млрд рублей прибыли

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Доходность российского сельского хозяйства на фоне роста объемов производства снижается, в 2025 году отрасль недополучила более 100 млрд рублей прибыли, в том числе из-за диспаритета цен на сельхозпродукцию и материально-технические ресурсы, заявил вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев на 37-м съезде АККОР (Ассоциация крестьянский (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов).

"Проблема, с которой мы, к сожалению, не научились справляться, - это вопрос ценообразования на сельхозпродукцию и сельскохозяйственное сырье. Мы последние годы отчитываемся объемами производства, как мы говорим, "валовкой": все прирастает, вот уже достигаем объемов, которые превышают советские годы плановой экономики, - сказал он. - Но мы видим с другой стороны: а доходы-то падают. Вот в прошлом году при всех результатах физических 100 с лишним млрд рублей прибыли сельское хозяйство России потеряло. И особенно, что обидно и опасно, по таким, казалось бы, классическим продуктам, как зерновая продукция и молоко".

Как считает Гордеев, сегодня правительству необходимо принять такую систему мониторинга ситуации на рынках, чтобы обеспечить экономически оправданные цены на основное сельскохозяйственное сырье. "Тем более, напомню, что базовый закон о развитии сельского хозяйства 2006 года - это, по сути, наша конституция - в статье 2, пункт 6, прямо указывает, что государство обязано осуществлять мониторинг за индексами цен сельхозпродукции и индексами цен промышленной продукции и устанавливаемыми тарифами. Мы видим, каковы "ножницы" сегодня", - сказал он.

По его словам, самый простой способ пытаться, грубо говоря, давить цены на прилавке - это просить аграриев не повышать цены. "Но давайте смотреть всю цепочку. Мы будем настаивать на том, чтобы такая система мер в стране заработала, и правительство отвечало за стабильность цен на сельскохозяйственных рынках", - заявил Гордеев.

