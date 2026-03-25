Чистая прибыль банков РФ в феврале почти не изменилась и составила 392 млрд руб.

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Чистая прибыль банков РФ в феврале почти не изменилась и составила 392 млрд рублей против 394 млрд рублей в январе, говорится в обзоре ЦБ о динамике развития банковского сектора.

Доходность на капитал в годовом выражении осталась такой же, как и месяцем ранее - 23%

Основная прибыль (347 млрд рублей) в феврале снизилась на 67 млрд рублей главным образом из-за сезонного роста операционных расходов (+40 млрд рублей, +14%) после январских праздников. В частности, у банков выросли затраты на рекламу (+14 млрд рублей, рост почти в 3 раза) и персонал (+11 млрд рублей, +6%).

Неосновные (волатильные) доходы увеличились до 121 млрд рублей (+90 млрд рублей к январю). В частности, банки получили 54 млрд рублей дивидендов от дочерних компаний (3 млрд рублей в январе) и заработали 52 млрд рублей на инвалюте (5 млрд рублей в январе) на фоне ослабления рубля к доллару на 2%.

Ранее ЦБ повысил прогноз по чистой прибыли банков на 2026 год до 3,3-3,8 трлн рублей с 3,1-3,6 трлн рублей с учетом уточнения диапазона по чистой процентной марже.


