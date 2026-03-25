Средства юрлиц в банках в феврале выросли на 2,7%, физлиц - на 1,9%

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Средства юрлиц в феврале выросли на существенные 2,7% (1,7 трлн руб.) после увеличения на 0,2% в январе, говорится в обзоре ЦБ РФ о развитии банковского сектора.

Динамику корпоративных средств в феврале Банк России объясняет тем, что часть февральских налогов компании выплатили в первых числах марта (около 1 трлн руб.), так как день внесения платежей в феврале выпал на выходной. С корректировкой на этот объем налогов прирост корпоративных средств за февраль составил умеренный 1,0% (или 0,6 трлн руб.).

Средства населения увеличились в феврале на 1,9% (+1,2 трлн руб.) после сезонного сокращения в январе на 1,4%. Рублевые средства за месяц выросли на 2,2% (+1,4 трлн руб.), в большей степени за счет остатков на текущих счетах (+0,8 трлн руб., +4,9%). Срочные вклады при этом тоже увеличились (+0,6 трлн руб., +1,3%), что объясняется сохранением выгодных ставок по ним. Средства физлиц в валюте в феврале сократились на 4,6% (-160 млрд руб. в рублевом эквиваленте).

Средства на счетах эскроу в феврале выросли на 2,0% (+139 млрд руб.) после снижения на 1,6% в январе. По предварительным данным, в феврале раскрыто счетов эскроу на 285 млрд руб. после 665 млрд руб. в январе.

Объем госсредств в банках в феврале уменьшился на существенные -27,1% (2,9 трлн руб.) из-за высоких расходов бюджета, в том числе на авансирование госконтрактов. Кроме того, сокращение частично вызвано смещением налогового периода с конца февраля на начало марта, отмечает ЦБ. В марте компании выплатили налоги, и государство увеличило депозиты в банках.

Привлечение банками средств от ЦБ сократилось на 5,7% (-0,3 трлн руб.): банки в основном закрывали сделки репо с регулятором.

