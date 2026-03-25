Банки РФ в феврале нарастили корпоративные кредиты на 0,6%

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Банки РФ в феврале нарастили корпоративные кредиты на 0,6% после сокращения на 0,4% в январе, рост в основном обеспечили рублевые кредиты. Об этом говорится в обзоре Банка России о динамике развития банковского сектора.

Валютные кредиты в феврале выросли умеренно на 0,1 трлн руб. в рублевом эквиваленте (+0,6%), главным образом за счет компаний-экспортеров.

Вложения банков в корпоративные облигации в феврале выросли на 0,2 трлн руб., или на 2,8%, в основном они инвестировались в новые выпуски компаний из отраслей розничной торговли и металлургии, сказано в обзоре.

"Рост кредитования по-прежнему сдерживали существенные бюджетные выплаты: исполнители госконтрактов меньше нуждались в финансировании и частично погасили ранее взятые кредиты", - отмечает ЦБ.

Прирост требований к компаниям в годовом выражении практически не изменился по сравнению с январем и составил 12,5%.

Данные по качеству кредитов юрлиц за февраль появятся позднее. В составе проблемных кредитов юрлиц отражаются ссуды IV-V категории качества, рискованные реструктуризации и иные проблемные кредиты.

Доля проблемных кредитов в портфеле юрлиц в январе выросла на 0,1 процентного пункта, до 11,3%: ухудшилось положение отдельных компаний, в основном из торговой и телекоммуникационной отраслей. Покрытие резервами и качественными залогами проблемных кредитов юрлиц приемлемое и находится на уровне 53%. Риски по непокрытой части (4,9 трлн руб., до 60% запаса капитала до нормативов) управляемые. Банки вместе с заемщиками стремятся найти решения, которые помогут последним справиться с трудностями, сказано в обзоре.