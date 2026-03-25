Минфин осенью оценит необходимость введения НДС на операции в СБП

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Минфин осенью будет оценивать необходимость введения НДС на операции по Системе быстрых платежей (СБП), на данный момент таких планов нет, сказал журналистам замглавы ведомства Алексей Сазанов.

"Мы те изменения (налоговые - ИФ), которые были приняты в прошлом году, мы сейчас мониторим этот год их правоприменения на данный момент и дальше к осени будем принимать решение о необходимости внести корректировки", - сказал Сазанов.

"На данный момент какие-то дополнительные обложения НДС на банковские операции мы не планируем", - добавил он.

Президент РФ Владимир Путин в конце ноября 2025 года подписал закон, который отменяет действующее с 2006 года освобождение от НДС операций и услуг, связанных с обслуживанием банковских карт, а также услуг компаний, обеспечивающих передачу и обработку данных между участниками расчетов (процессинг и эквайринг). Минфин в январе в письме ЦБ пояснил, что переводы по банковским счетам и операции через СБП налогом не облагаются.

Минфин в ноябре 2025 года сообщал, что ежегодные доходы бюджета от отмены льгот по НДС оцениваются примерно в 30 млрд рублей. По мнению министерства, это не нанесет серьезного ущерба развитию безналичных платежей.

