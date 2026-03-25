Поиск

Выпуск алюминия в РФ в январе-феврале вырос на 9% год к году

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Производство первичного алюминия в РФ в январе-феврале 2026 года было на 8,9% выше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщил Росстат.

В феврале выпуск алюминия был на 11,1% выше уровня годичной давности. По сравнению с январем 2026 года производство алюминия в феврале было на 10,7% ниже.

В 2025 году производство первичного алюминия в РФ было на 0,4% ниже, чем в 2024 году, хотя в первой половине прошлого года динамика была иной: за январь - июнь 2025 производство металла опережало прошлогодний уровень на 3,6%.

"Русал" в конце 2024 года объявил о 10%-м сокращении выпуска алюминия, учитывая рекордную (на тот момент) стоимость глинозема и риски неблагоприятной макроэкономической ситуации. Сокращение осуществилось, заявила в апреле 2025 года вице-президент компании Елена Безденежных, оно затронуло все предприятия, включая заводы в Сибири.

Абсолютных показателей по производству алюминия Росстат не публикует.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ограничения на вывоз физлицами из РФ в ЕАЭС рублей эквивалентом от $100 тыс. вступят в силу с 1 апреля

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });