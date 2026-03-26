Нефть дорожает, Brent торгуется около $104,1 за баррель

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Нефть дорожает утром в четверг, восстанавливая понесенные накануне потери.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:06 по московскому времени поднимается на $1,85 (1,81%), до 104,07 за баррель. В среду контракт подешевел на $2,27 (2,2%), до $102,22 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $1,73 (1,92%), до $92,05 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на $2,03 (2,2%), до $90,32 за баррель.

Трейдеры продолжают следить за развитием ситуации на Ближнем Востоке.

Сигналы относительно усилий, направленных на организацию переговоров между Вашингтоном и Тегераном, оказали давление на нефтяные цены накануне. Между тем оптимизм участников рынка по поводу возможности скорого урегулирования конфликта несколько угас на фоне противоречивых заявлений его сторон.

Перспективы переговоров Вашингтона и Тегерана

Ранее на этой неделе СМИ сообщили, что США планируют организовать переговоры с Ираном в четверг. Вашингтон направил Тегерану предложение из 15 пунктов об окончании боевых действий, написало агентство Axios со ссылкой на источники.

Глава иранского МИД Аббас Аракчи в среду заявил, что в Тегеране рассматривают переданные предложения, однако о переговорах речи нет. "Обмен сообщениями через посредников не означает переговоров с США", - приводит его слова канал Iran international.

Тем временем высокопоставленный иранский представитель из сферы политики и безопасности сказал телеканалу Press TV, что Тегеран дал отрицательный ответ на предложения США.

Американский президент Дональд Трамп впоследствии опроверг заявления иранской стороны. "Они ведут переговоры, кстати, и они очень сильно хотят заключить сделку", - заявил он на фандрайзинг-мероприятии Республиканской партии США в Вашингтоне.

Поставки нефти

Между тем Ормузский пролив остается по сути закрытым, в результате чего мировой рынок недополучает около 20 млн баррелей нефти в сутки.

Невозможность экспортировать нефть через этот ключевой маршрут вынуждает производителей сокращать добычу. На основных иракских месторождениях на юге она сократилась примерно впятеро с начала конфликта, написало Reuters со ссылкой на иракских официальных лиц. Эти месторождения сейчас производят около 800 тыс. баррелей в сутки, тогда как до начала конфликта добыча находилась на уровне 4,3 млн б/с, по данным отраслевых источников.

Цены на нефть, вероятно, будут оставаться волатильными из-за противоречивых новостей относительно динамики ситуации на Ближнем Востоке, а котировка Brent будет временами подниматься до $120 за баррель, полагают в Citi Research. Базовый сценарий Citi предполагает, что реальные переговоры о завершении военных действий начнутся через 4-6 недель.

Министерство энергетики США сообщило накануне, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 6,93 млн баррелей, до 456,2 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали гораздо менее существенное увеличение - на 500 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

Запасы бензина сократились на 2,59 млн баррелей, дистиллятов - на 3,03 млн баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, выросли на 3,42 млн баррелей.