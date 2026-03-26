Министерская конференция ВТО стартует в Камеруне

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В четверг в Яунде (Камерун) начинает работу четырнадцатая министерская конференция Всемирной торговой организации (ВТО), которая проходит раз в два года и является высшим органом организации, определяющим правила ВТО.

Конференция продлится с 26 по 29 марта.

Россия шестой раз принимает участие в министерской конференции в качестве полноправного ее члена, возглавит российскую делегацию постоянный представитель РФ при ВТО Николай Платонов.

"Главный вопрос, который выносится на обсуждение министров - реформа ВТО", - прокомментировал "Интерфаксу" основную тему конференции советник Центра экспертизы по вопросам ВТО, главный переговорщик при присоединении РФ к ВТО Максим Медведков.

По его словам, ожидания мирового торгового сообщества в преддверии конференции весьма велики.

"ВТО достаточно успешно регулировала более 95% мировой торговли, контролируя применение выработанных в течение десятилетий правил, касающихся торговли товарами и услугами. Постепенно правила устаревали, не успевая за динамичным развитием мировых рынков технологий, росли разногласия в отношении новых переговорных направлений, некоторые страны все чаще уклонялись от выполнения своих обязательств, а уникальная система разрешения межгосударственных торговых споров "вообще потеряла" апелляционный орган, который, по мнению США, вышел за рамки своих полномочий - и был ими заблокирован. Тысячи санкций, введенные ЕС, США и их союзниками в отношении торговли с нашей страной, прямо противоречили правилам ВТО, разрушая многостороннюю торговую систему", - заявил Медведков.

"Весной 2025 года ВТО вплотную подошла к системному кризису, когда президент США Дональд Трамп, также в нарушение правил ВТО, кратно увеличил импортные пошлины и начал заключать торговые сделки с третьими странами, нарушающие режим наибольшего благоприятствования - базовое правило многосторонней торговой системы", - отметил эксперт.

"Тем не менее апокалипсис в Женеве не случился. Ни одна страна, включая США, не заявила о своем намерении выйти из организации. Наоборот, большинство начало обсуждать ее давно назревшие реформы", - сказал Медведков.

По его словам, встреча министров в Камеруне - первая масштабная попытка многостороннего диалога, направленного на повышение эффективности ВТО и адаптацию мировых торговых правил.

"В Камеруне также будут обсуждаться другие ключевые вопросы мировой торговли: рыбные субсидии, сельское хозяйство и продовольственная безопасность, реформа механизма урегулирования споров, цифровая торговля, поддержка развивающихся стран, механизмы принятия решений, включая принцип консенсуса", - добавил он.

"Экономика России существенно зависит от международной торговли. В свою очередь, торговля по правилам - важный элемент стабильности и предсказуемости нашего экономического развития. Россия вместе с ее партнерами в БРИКС выступает за сохранение открытой, прозрачной, справедливой, инклюзивной, равноправной и недискриминационной многосторонней торговой системы. Наши усилия в первую очередь направлены на восстановление доверия среди членов. Ключевым элементом таких усилий должно быть как минимум добросовестное выполнение существующих обязательств. Это непростая задача. Но без ее решения все наши планы скорее всего останутся на бумаге", - сказал Медведков.

В Минэкономразвития РФ также отметили, что "министерская конференция ВТО открывается на фоне возросшей турбулентности мировой экономики и признаваемой всеми участниками необходимости реформирования организации".

"На повестке дня уже не только вопросы текущей деятельности организации, но и базовые принципы многосторонней торговой системы (МТС). На МК14 выносится компромиссный пакет, который формирует рамки реформы организации и должен как минимум закрепить мандат на продолжение переговоров, включая вопрос интеграции плюрилатеральных соглашений в систему ВТО, тематику развития, выравнивания условий конкуренции на мировых рынках. По основополагающим вопросам работы организации, включая систему разрешения споров, ожидается открытый обмен мнениями и подтверждение готовности к дальнейшему поиску взаимоприемлемых решений", - говорится в сообщении министерства.

В Минэкономразвития отмечают, что немало важных переговорных предложений поступило от членов ВТО в преддверии конференции (в том числе Китая, США, ЕС). Они касаются возможного изменения подходов к реализации принципа наибольшего благоприятствования, РНБ, перспектив применения преференций в отношении развивающихся стран, а также новых условий заключения соглашений с ограниченным составом участников.

"Едва ли министрам удастся решить все накопившиеся проблемы разом. Оптимальным было бы их согласие в отношении существа и графика будущих переговоров по реформе ВТО и сопутствующим вопросам", - приводится комментарий заместителя министра экономического развития РФ Владимира Ильичева.

Среди возможных решений конференции - инкорпорация в систему соглашений ВТО Cоглашения по упрощению инвестиций в целях развития и продление моратория на взимание пошлин на электронные трансмиссии.

Российская делегация также отмечает, что односторонние санкции в отношении российских товаров, услуг и компаний "нарушают правила ВТО, подрывают принципы недискриминации и предсказуемости мировой торговли и должны быть отменены".

"Делегация будет настаивать на сохранении принципа консенсуса, как базового правила принятия решений в ВТО. Будем выступать за возможность существования в правовой системе ВТО плюрилатеральных соглашений при условии их соответствия базовым принципам организации, включая транспарентность, открытость для присоединения всех членов ВТО на недискриминационной основе, а также недопущение нарушения прав и обязательств неучаствующих членов ВТО", - заявил Ильичев.

По его словам, "Россия поддерживает инкорпорацию в право ВТО плюрилатерального соглашения по упрощению инвестиций в целях развития и продление моратория на взимание пошлин на электронные трансмиссии". В частности, отказ от таможенных барьеров для цифровой торговли обеспечит поддержку экспорта цифровых услуг и снижение затрат для бизнеса.