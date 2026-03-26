Поиск

РЖД отмечает рост железнодорожных перевозок угля и нефти на фоне ситуации на мировом энергорынке

Фото: Александр Манзюк/ТАСС

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Железнодорожные перевозки угля, нефти и нефтепродуктов подрастают на фоне ситуации на мировом энергорынке, сообщил журналистам глава ОАО "РЖД" Олег Белозеров в кулуарах съезда РСПП.

"Мы видим, что уголь и нефть, нефтепродукты задвигались чуть быстрее", - сказал Белозеров, отвечая на вопрос относительно спроса на российские энергоносители за границей.

Белозеров не стал называть конкретные цифры, отметив, что "ситуация видна каждый день, но каждый день - это не показатель, а оценку нужно будет давать по итогам месяца". "Вот сейчас мы видим, что идет определенный прирост", - сказал он.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });