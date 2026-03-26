РЖД отмечает рост железнодорожных перевозок угля и нефти на фоне ситуации на мировом энергорынке

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Железнодорожные перевозки угля, нефти и нефтепродуктов подрастают на фоне ситуации на мировом энергорынке, сообщил журналистам глава ОАО "РЖД" Олег Белозеров в кулуарах съезда РСПП.

"Мы видим, что уголь и нефть, нефтепродукты задвигались чуть быстрее", - сказал Белозеров, отвечая на вопрос относительно спроса на российские энергоносители за границей.

Белозеров не стал называть конкретные цифры, отметив, что "ситуация видна каждый день, но каждый день - это не показатель, а оценку нужно будет давать по итогам месяца". "Вот сейчас мы видим, что идет определенный прирост", - сказал он.