Ограничения на вывоз физлицами из РФ в ЕАЭС рублей эквивалентом от $100 тыс. вступят в силу с 1 апреля

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Ограничения на вывоз наличных рублей в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступят в силу с 1 апреля 2026 года.

Соответствующий указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Этим же документом вводятся ограничения на вывоз золотых слитков.

Указ устанавливает запрет на вывоз физлицами в страны союза рублей эквивалентом от $100 тыс. по курсу ЦБ на актуальную дату. Юридические лица и индивидуальные предприниматели с апреля не смогут вывозить валюту вне зависимости от суммы. При этом ограничения и для физлиц, и для юрлиц предполагают исключения.

Исключение - вывоз валюты через международные аэропорты РФ, определенные правительством, при наличии банковских выписок, заверенных выдавшей их кредитной организацией и подтверждающих снятие российских рублей с банковских счетов (вкладов) физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, вывозящих валюту, или при наличии других документов, перечень которых будет установлен правительством РФ.

Государствами-членами ЕАЭС на данный момент являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.