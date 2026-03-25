Ограничения на вывоз физлицами из РФ в ЕАЭС рублей эквивалентом от $100 тыс. вступят в силу с 1 апреля

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Ограничения на вывоз наличных рублей в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступят в силу с 1 апреля 2026 года.

Соответствующий указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Этим же документом вводятся ограничения на вывоз золотых слитков.

Указ устанавливает запрет на вывоз физлицами в страны союза рублей эквивалентом от $100 тыс. по курсу ЦБ на актуальную дату. Юридические лица и индивидуальные предприниматели с апреля не смогут вывозить валюту вне зависимости от суммы. При этом ограничения и для физлиц, и для юрлиц предполагают исключения.

Исключение - вывоз валюты через международные аэропорты РФ, определенные правительством, при наличии банковских выписок, заверенных выдавшей их кредитной организацией и подтверждающих снятие российских рублей с банковских счетов (вкладов) физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, вывозящих валюту, или при наличии других документов, перечень которых будет установлен правительством РФ.

Государствами-членами ЕАЭС на данный момент являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Новак поручил Минэнерго подготовить документ о запрете экспорта бензина с 1 апреля

Brent пробила отметку в $112 за баррель на сигналах эскалации на Ближнем Востоке

Brent подорожала до $111,73 за баррель

Источники узнали о планах ввести с 1 апреля запрет на экспорт бензина из РФ для производителей

Экс-глава Внешэкономбанка Дмитриев исключен из SDN List

Еврокомиссия представит налоговые меры для смягчения роста цен на энергоносители

Индекс МосБиржи опустился ниже 2800 пунктов, обновив минимум с конца февраля

Минэкономразвития в апреле пересмотрит прогноз среднего курса рубля на 2026 год

Дрозденко пока не ждет снижения интенсивности атак БПЛА на Ленинградскую область

Минфин не обсуждает возможность дополнительного изъятия корпоративных прибылей за 2025 г.

Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1138 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8821 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 150 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 96 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
