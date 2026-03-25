Инфляция в РФ в годовом выражении ускорилась до 6%

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 17 по 23 марта составила 0,19% после 0,08% с 11 по 16 марта (из-за праздника расчет за 6 дней), 0,11% с 3 по 10 марта (за 8 дней), 0,08% с 25 февраля по 2 марта (за 6 дней), 0,19% с 17 по 24 февраля (за 8 дней), сообщил в среду Росстат.

С начала месяца рост цен к 23 марта составил 0,41%, с начала года - 2,78%.

Исходя из данных за 23 дня марта этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 23 марта ускорилась до 5,99% с 5,88% на 16 марта (5,91% на конец февраля), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 5,84% с 5,79% на 16 марта, если ее определять из среднесуточных данных за весь март 2025 года (такой методики придерживается Минэкономразвития). Разница в оценках вызвана тем фактом, что в марте 2025 года рост цен был низким в первой половине месяца и ускорился во втором.

Детали

За период с 17 по 23 марта 2026 года цены на плодоовощную продукцию не изменились (после снижения на 0,2% с 11 по 16 марта) на фоне падения цен на огурцы на 5,8%.

При этом выросли цены: на морковь и помидоры - на 2,5%, картофель - на 1,1%, капусту и бананы - на 1,0%, яблоки - на 0,8%, свеклу - на 0,7%.

С 17 по 23 марта существенно выросли цены на куриные яйца - на 1,8%, говядину, баранину и сахарный песок - на 0,5%, хлеб пшеничный, крупу гречневую и водку - на 0,3%.

Одновременно снизились цены на мясо кур - на 0,6%, маргарин - на 0,4%, колбасы, вермишель и рис - на 0,3%.

Среди непродовольственных товаров значительно выросли цены за неделю на смартфоны - на 1,3%.

Цены на автомобильный бензин с 17 по 23 марта поднялись на 0,4%, на дизельное топливо - выросли на 0,2%.

Ключевая ставка и прогнозы

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 20 марта принял ожидаемое решение снизить ключевую ставку с 15,5% до 15,0%.

"Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий", - сказано в мартовском заявлении ЦБ.

ЦБ сохранил прогноз по инфляции в РФ в 2026 году в интервале 4,5-5,5%, ожидает возвращения инфляции к таргету в 4% в 2027 году.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале марта, по инфляции в 2026 году составляет 5,2% (снизился с 5,4% по опросу в начале февраля), в 2027 году - 4,4%.