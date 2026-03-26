Обсуждение дивидендов ВТБ за 2025 год должно завершиться до 15 апреля

Фото: Андрей Любимов/РБК/ТАСС

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Дискуссии вокруг распределения прибыли ВТБ за 2025 год подходят к концу, банк планирует завершить их до 15 апреля, заявил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

"До 15 апреля, еще до набсовета по этой тематике, мы все дискуссии завершим. Они уже подходят к концу", - сказал он.

ВТБ в 2025 году заработал чистую прибыль в размере 502,1 млрд рублей.

Менеджмент ВТБ сохраняет приверженность предыдущим обещаниям выплачивать акционерам дивиденды в размере 50% от чистой прибыли по МСФО, в том числе по итогам 2025 года, сейчас идут дискуссии с ЦБ, итоговое решение будет принято в середине апреля, говорил ранее Пьянов.

Ранее глава банка Андрей Костин говорил, что ВТБ готов направить на выплату дивидендов от 25% до 50% чистой прибыли за 2025 год в зависимости от потребности в капитале. Он отмечал, что менеджмент ВТБ заинтересован в поддержании дивидендной доходности по акциям банка на уровне, как минимум не уступающем ставке по депозитам, но вопрос выплат - это предмет диалога с ЦБ, который следит за уровнем капитала, а решение остается за акционером.

Банк за 2024 год выплатил дивиденды в размере 25,58 рубля на одну обыкновенную акцию, что составило 50% чистой прибыли по МСФО за 2024 год (275,8 млрд рублей).

РЖД отмечает рост железнодорожных перевозок угля и нефти на фоне ситуации на мировом энергорынке

 РЖД отмечает рост железнодорожных перевозок угля и нефти на фоне ситуации на мировом энергорынке

Первый зампред правления ВТБ видит возможность ускорения снижения ключевой ставки ЦБ

ВТБ за два месяца сократил чистую прибыль по МСФО на 11,2% до 68,8 млрд рублей

Обсуждение дивидендов ВТБ за 2025 год должно завершиться до 15 апреля

 Обсуждение дивидендов ВТБ за 2025 год должно завершиться до 15 апреля

Нефть дорожает, Brent торгуется около $104,1 за баррель

 Нефть дорожает, Brent торгуется около $104,1 за баррель

Ограничения на вывоз физлицами из РФ в ЕАЭС рублей эквивалентом от $100 тыс. вступят в силу с 1 апреля

Минфин осенью оценит необходимость введения НДС на операции в СБП

 Минфин осенью оценит необходимость введения НДС на операции в СБП

Рубль вечером ускорил снижение в паре с юанем на фоне негативной динамики цен на нефть

Инфляция в РФ в годовом выражении ускорилась до 6%

 Инфляция в РФ в годовом выражении ускорилась до 6%

Оверчук сказал о штатной работе западной ветки транспортного коридора "Север - Юг"
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1085 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8805 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 96 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 149 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 467 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
