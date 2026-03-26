Обсуждение дивидендов ВТБ за 2025 год должно завершиться до 15 апреля

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Дискуссии вокруг распределения прибыли ВТБ за 2025 год подходят к концу, банк планирует завершить их до 15 апреля, заявил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

"До 15 апреля, еще до набсовета по этой тематике, мы все дискуссии завершим. Они уже подходят к концу", - сказал он.

ВТБ в 2025 году заработал чистую прибыль в размере 502,1 млрд рублей.

Менеджмент ВТБ сохраняет приверженность предыдущим обещаниям выплачивать акционерам дивиденды в размере 50% от чистой прибыли по МСФО, в том числе по итогам 2025 года, сейчас идут дискуссии с ЦБ, итоговое решение будет принято в середине апреля, говорил ранее Пьянов.

Ранее глава банка Андрей Костин говорил, что ВТБ готов направить на выплату дивидендов от 25% до 50% чистой прибыли за 2025 год в зависимости от потребности в капитале. Он отмечал, что менеджмент ВТБ заинтересован в поддержании дивидендной доходности по акциям банка на уровне, как минимум не уступающем ставке по депозитам, но вопрос выплат - это предмет диалога с ЦБ, который следит за уровнем капитала, а решение остается за акционером.

Банк за 2024 год выплатил дивиденды в размере 25,58 рубля на одну обыкновенную акцию, что составило 50% чистой прибыли по МСФО за 2024 год (275,8 млрд рублей).