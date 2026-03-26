ВТБ объяснил взлет ставок на ликвидность в юанях сочетанием нескольких факторов

В будущем возможно повторение ситуации, считают в банке

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Резкий рост ставок на юаневую ликвидность обусловлен сочетанием нескольких факторов, ситуация постепенно выправляется, заявил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Он отметил, что до середины февраля ликвидности было достаточно для поддержания ставок на приемлемом уровне.

"Всё самое интересное с разной степенью амплитуды на этом рынке стало происходить, когда начался китайский Новый год - 17 февраля, юаневая система в России вышла бы из равновесия. Мы не выделяем какого-то одного фактора. Мы видели, что это сосредоточение множества однонаправленных факторов, которые привели к разбалансировке системы", - сообщил Пьянов журналистам.

На рынке отразилось меньшее поступление валютной выручки, "возможно, связанное с санкционированием ведущих нефтяных экспортёров", отметил он.

Он добавил, что также поменялось поведение корпоративных клиентов, они стремились больше заработать на сделках с юанями. К дополнительному спросу на юаневую ликвидность привело погашение ряда корпоративных облигаций.

"Мы наблюдали в некоторые дни драматическое изменение ставок овернайт. При этом регулятор, как мы видим, не заинтересован в стабилизации процентного рынка по юаням, потому что это ограничивает силу его денежно-кредитной политики. Мы слышим такую интерпретацию, что ставки на российском юаневом рынке должны приближаться к рублю из-за отсутствия стабильной поставки этой валюты. Поэтому никакого источника последней руки мы тоже не увидим и не увидим по идеологическим соображениям", - подчеркнул первый зампред ВТБ.

Он добавил, что ставки по юаневой ликвидностей сейчас стабилизируются.

"Возможно ли повторение этой ситуации в будущем? На мой взгляд, возможно. То есть рынок узок, и сочетание этих факторов в следующий период тоже может его также дестабилизировать. Соответственно, может это иметь какие-то средние и долгосрочные последствия в клиентском поведении? Возможно. Это та реальность, в которой мы будем жить. Наше понимание, что рынок постепенно успокоится и где-то к глубокой весне - началу лета мы, может быть, снова увидим однопроцентные ставки, как наблюдали до 16 февраля", - сказал Пьянов.

Ранее ЦБ РФ отмечал, что временный рост стоимости юаневой ликвидности в начале февраля и увеличение спроса на свопы регулятора в этой валюте связаны с оттоком средств клиентов у отдельных банков перед китайским Новым годом, а также с некоторым ростом валютного финансирования клиентов в предшествующие месяцы и сокращением свободной валютной ликвидности у кредитных организаций.

РЖД отмечает рост железнодорожных перевозок угля и нефти на фоне ситуации на мировом энергорынке

Первый зампред правления ВТБ видит возможность ускорения снижения ключевой ставки ЦБ

ВТБ за два месяца сократил чистую прибыль по МСФО на 11,2% до 68,8 млрд рублей

Обсуждение дивидендов ВТБ за 2025 год должно завершиться до 15 апреля

Нефть дорожает, Brent торгуется около $104,1 за баррель

Ограничения на вывоз физлицами из РФ в ЕАЭС рублей эквивалентом от $100 тыс. вступят в силу с 1 апреля

Минфин осенью оценит необходимость введения НДС на операции в СБП

Рубль вечером ускорил снижение в паре с юанем на фоне негативной динамики цен на нефть

Инфляция в РФ в годовом выражении ускорилась до 6%

Оверчук сказал о штатной работе западной ветки транспортного коридора "Север - Юг"
