РФ в 2025 году увеличила экспорт мороженого на 31% до $76 млн

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - РФ в 2025 году экспортировала мороженого на $76 млн, что на 31% больше, чем в 2024 году (на $58,1 млн). В натуральном выражении поставки выросли на 13,8% до 17,3 тыс. тонн с 15,2 тыс. тонн. Об этом сообщил руководитель федерального центра "Агроэкспорт" Илья Ильюшин на конференции "Молочные сессии: мороженое" в четверг в Москве.

"Эта продукция входит в число наиболее быстрорастущих по экспорту среди молочных продуктов", - сказал он.

Наибольший объем экспорта за последние годы пришелся на 2021 год – 33,1 тыс. тонн на $85,4 млн тонн. "Экспорт серьезно пострадал из-за санкционных ограничений. Мы были вынуждены уйти с американского и европейского рынков. Тем не менее поставки постепенно восстанавливаются. Российские компании находят альтернативные рынки. Например, по сравнению с 2021 годом экспорт в Узбекистан увеличился почти в четыре раза в стоимостном выражении, в Белоруссию - в 3,5 раза, в Казахстан - на 36%, в Монголию - на 30%", - сообщил Ильюшин.

Согласно его презентации, выручка от экспорта в Казахстан в 2025 году составила $30,6 млн, Белоруссию - $14,1 млн, Монголию - $7,4 млн.

Российский экспорт стабильно растет с 2023 года. "Сегодня перед отраслью стоит задача переориентировать его на дружественные страны Азии, Африки и Ближнего Востока. Наибольшим потенциалом для увеличения поставок обладают Китай, Саудовская Аравия и ОАЭ", - отметил он.

Как заявил Ильюшин, рост экспорта последних лет обеспечен увеличением сырьевой базы. В 2025 году производство товарного молока повысилось на 4% и достигло 21,5 млн тонн. "Примерно такими темпами производство растет все последние годы, что дает устойчивое увеличение потенциала молочного экспорта", - сказал он, сообщив, что в 2025 году стоимость молочного экспорта составила $529 млн против $463 млн (рост на 14%). Основные экспортные продукты, помимо мороженого, - сыры и творог, кисломолочные продукты, упакованное молоко. География поставок охватывает 92 страны мира. Помимо государств ближнего зарубежья, в число крупнейших покупателей входит Китай.

Как прогнозируют в центре, к 2030 году экспорт мороженого может превысить $100 млн. "Это амбициозная цель, но она вполне достижима, если учитывать объем мирового рынка мороженого", - отметил Ильюшин.

По его словам, мировой рынок активно развивается. В 2025 году объем глобальных продаж мороженого достиг $95 млрд. За пять лет он вырос на четверть. Предполагается, что в 2029 году он достигнет $120 млрд.

Мировой импорт мороженого, который в 2024 году составил $6,2 млрд, также активно растет: за пять лет он увеличился на 42%. Больше половины мирового импорта приходится на ЕС. В число крупнейших импортеров также входят Саудовская Аравия, Китай, Мексика, Южная Корея и Сингапур. На них приходится более 8% мирового импорта.