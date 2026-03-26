Силуанов призвал бизнес подумать о проведении IPO и SPO

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Российскому бизнесу стоит обратить внимание на возможности, которые дает компаниям публичное размещение акций, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Предложения к бизнесу. Все-таки, как и правительство, посмотреть на свои издержки. Сегодня как раз то время, когда надо задуматься о своей конкурентоспособности. И как раз вопрос расчистки издержек, оптимизации своих расходов, производительности труда - то, что сейчас в первую очередь требуется и бизнесу, и, конечно, экономике в целом", - сказал Силуанов, выступая на съезде РСПП.

"Второе. Сегодня еще действительно высокие ставки. Подумайте о выходе на рынок - на IPO, на SPO. Поскольку это хороший источник для развития, хороший источник для инвестиций, и есть тоже меры поддержки тем компаниям, которые размещают свои акции на финансовом рынке. Кроме того, финансовый рынок будет расти, это очевидно. И сегодня разместившись, вы получите более высокую капитализацию своей компании в будущем", - подчеркнул министр.

Силуанов напомнил, что "публичная компания - это всегда больше доверия, больше прозрачности". "Поэтому мы считаем, что на этот вопрос нашим бизнесменам, нашим компаниям нужно обратить внимание", - отметил он.

