Сбер создает подразделение по управлению "дочками" и реализации инвестсделок

Подразделение возглавит Катков из АФК "Система"

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Сбербанк создает новый центр перспективных инвестиций, который займется системным управлением дочерними компаниями группы и реализацией инвестиционных сделок, сообщил банк.

Новый центр в должности старшего вице-президента возглавит Алексей Катков. Ранее он работал в АФК "Система" в должности управляющего партнера, а затем вице-президента. В АФК "Система" Катков курировал развитие ключевых направлений бизнеса холдинга, развивал венчурный фонд Sistema VC, ориентированный на инвестиции в технологические компании на стадии роста.

В разные годы Катков входил в советы директоров ряда крупных портфельных активов, включая Ozon, где участвовал в формировании и реализации стратегии развития и выводе компании на IPO. Также под его руководством реализовывались проекты Sitronics в области цифровизации экономики, беспилотного судоходства и космических технологий, отмечает Сбер.