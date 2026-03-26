Сбер создает подразделение по управлению "дочками" и реализации инвестсделок

Подразделение возглавит Катков из АФК "Система"

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Сбербанк создает новый центр перспективных инвестиций, который займется системным управлением дочерними компаниями группы и реализацией инвестиционных сделок, сообщил банк.

Новый центр в должности старшего вице-президента возглавит Алексей Катков. Ранее он работал в АФК "Система" в должности управляющего партнера, а затем вице-президента. В АФК "Система" Катков курировал развитие ключевых направлений бизнеса холдинга, развивал венчурный фонд Sistema VC, ориентированный на инвестиции в технологические компании на стадии роста.

В разные годы Катков входил в советы директоров ряда крупных портфельных активов, включая Ozon, где участвовал в формировании и реализации стратегии развития и выводе компании на IPO. Также под его руководством реализовывались проекты Sitronics в области цифровизации экономики, беспилотного судоходства и космических технологий, отмечает Сбер.

Сбер Сбербанк АФК "Система" Алексей Катков Sitronics Sistema VC
Силуанов сообщил об активной работе правительства над расходами бюджета

РСТ попросил разрешить вывозить детей в Абхазию и Белоруссию по свидетельству о рождении

Силуанов призвал бизнес подумать о проведении IPO и SPO

РЖД отмечает рост железнодорожных перевозок угля и нефти на фоне ситуации на мировом энергорынке

Первый зампред правления ВТБ видит возможность ускорения снижения ключевой ставки ЦБ

ВТБ за два месяца сократил чистую прибыль по МСФО на 11,2% до 68,8 млрд рублей

Обсуждение дивидендов ВТБ за 2025 год должно завершиться до 15 апреля

Нефть дорожает, Brent торгуется около $104,1 за баррель

Ограничения на вывоз физлицами из РФ в ЕАЭС рублей эквивалентом от $100 тыс. вступят в силу с 1 апреля

Минфин осенью оценит необходимость введения НДС на операции в СБП

Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1086 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 468 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8807 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 96 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 149 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });