Вопрос о возобновлении запрета на экспорт бензина будет рассмотрен в пятницу

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Профильные ведомства в диалоге с нефтяными компаниями рассмотрят вопрос возобновления запрета на экспорт бензина из РФ в пятницу, 27 марта, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах съезда РСПП.

"Завтра у нас состоится совещание с руководителями нефтяных компаний, обсудим все вопросы, касающиеся обеспечения топливного рынка, прогнозы. Будем рассматривать вопросы продления запрета, если это понадобится. Сейчас нам надо оценить баланс, и как будет развиваться ситуация", - сказал Новак.

Он отметил, что преждевременно говорить о сроках введения возможного эмбарго, потому что это будет зависеть от оценки потенциального спроса на внутреннем рынке. При этом вице-премьер подчеркнул, что давление экспортных цен, существенно выросших на фоне конфликта на Ближнем Востоке, уже ощущается на внутреннем рынке.

"Очевидно, что сегодня на мировом рынке дефицит нефтепродуктов. Цены выросли значительно выше, чем цены на нефть. Обычно все смотрят на цены на нефть, но по нефтепродуктам они бьют все рекорды. Мы видим, что из-за отсутствия нефти снижается переработка. Многие страны, которые зависят от поставок нефти и перерабатывают у себя, запретили экспорт, в том числе КНР", - сказал Новак.

Александр Новак
Новости

Цены на нефть ускорили рост на заявлениях Трампа об Иране

 Цены на нефть ускорили рост на заявлениях Трампа об Иране

РФ начала продавать нефть с нулевым дисконтом или даже с премией

Власти в пятницу обсудят с нефтяниками вопрос возобновления запрета на экспорт бензина

 Власти в пятницу обсудят с нефтяниками вопрос возобновления запрета на экспорт бензина

Глава ЦБ считает почти исчерпанным влияние повышения НДС и тарифов на цены

 Глава ЦБ считает почти исчерпанным влияние повышения НДС и тарифов на цены

Новак сообщил о работе над оптимизацией и приоритизацией расходов бюджета

Силуанов сообщил об активной работе правительства над расходами бюджета

РСТ попросил разрешить вывозить детей в Абхазию и Белоруссию по свидетельству о рождении

Силуанов призвал бизнес подумать о проведении IPO и SPO

 Силуанов призвал бизнес подумать о проведении IPO и SPO

РЖД отмечает рост железнодорожных перевозок угля и нефти на фоне ситуации на мировом энергорынке

 РЖД отмечает рост железнодорожных перевозок угля и нефти на фоне ситуации на мировом энергорынке

Первый зампред правления ВТБ видит возможность ускорения снижения ключевой ставки ЦБ
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1089 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 150 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 468 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8807 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 96 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
