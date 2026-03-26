Вопрос о возобновлении запрета на экспорт бензина будет рассмотрен в пятницу

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Профильные ведомства в диалоге с нефтяными компаниями рассмотрят вопрос возобновления запрета на экспорт бензина из РФ в пятницу, 27 марта, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах съезда РСПП.

"Завтра у нас состоится совещание с руководителями нефтяных компаний, обсудим все вопросы, касающиеся обеспечения топливного рынка, прогнозы. Будем рассматривать вопросы продления запрета, если это понадобится. Сейчас нам надо оценить баланс, и как будет развиваться ситуация", - сказал Новак.

Он отметил, что преждевременно говорить о сроках введения возможного эмбарго, потому что это будет зависеть от оценки потенциального спроса на внутреннем рынке. При этом вице-премьер подчеркнул, что давление экспортных цен, существенно выросших на фоне конфликта на Ближнем Востоке, уже ощущается на внутреннем рынке.

"Очевидно, что сегодня на мировом рынке дефицит нефтепродуктов. Цены выросли значительно выше, чем цены на нефть. Обычно все смотрят на цены на нефть, но по нефтепродуктам они бьют все рекорды. Мы видим, что из-за отсутствия нефти снижается переработка. Многие страны, которые зависят от поставок нефти и перерабатывают у себя, запретили экспорт, в том числе КНР", - сказал Новак.