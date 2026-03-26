SuperJob отмечает рост средней зарплаты курьера в Москве до 137 тысяч рублей

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В Москве среднее предложение по зарплате курьера выросло до 137 тысяч рублей, что на 5% или 7 тысяч рублей выше, чем в марте 2025 года, сообщает Исследовательский центр портала SuperJob.ru.

По его данным, зарплата московского курьера на 12% превышает средний заработок специалиста с высшим образованием (120 тысяч рублей) и на 27% зарплату квалифицированного специалиста без высшего образования (100 тысяч рублей).

Для исследования были проанализированы 5 300 вакансий, размещенных в марте на портале.