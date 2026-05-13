Сбербанк в январе-апреле увеличил чистую прибыль по РСБУ на 21%

Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Сбербанк в январе-апреле 2026 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 21,3% - до 657,8 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

В апреле чистая прибыль выросла на 21,1% - до 166,8 млрд рублей.

Рентабельность капитала за январь-апрель текущего года выросла до 23,4% с 22,5% за аналогичный период 2025 года, в апреле 2026 года - до 22,9% с 22,2% в апреле прошлого года.

Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, в январе-апреле 2026 года выросли в 2,5 раза - до 211,8 млрд рублей (за аналогичный период 2025 года - 84,3 млрд рублей). Банк отмечает, что на динамику этого показателя в апреле существенное влияние оказало укрепление курса рубля.

Стоимость кредитного риска без учета влияния изменения валютных курсов за первые четыре месяца текущего года составила 1,4% против 1,2% за аналогичный период прошлого года. В апреле этот показатель составил 0,7% (0,8% годом ранее).

Чистые процентные доходы в январе-апреле 2026 года выросли на 22,5% - до 1,154 трлн рублей, в апреле - на 26,8%, до 292,6 млрд рублей.

Чистые комиссионные доходы за первые четыре месяца текущего года снизились на 0,5% - до 225,3 млрд рублей, в апреле они выросли на 0,6% - до 57,9 млрд рублей.

Операционные расходы в январе-апреле 2026 года увеличились на 15,0% - до 376,6 млрд рублей, в апреле - на 14,3%, до 102,5 млрд рублей. Отношение расходов к доходам за четыре месяца 2026 года улучшилось до 25,9%.

Базовый и основной капитал в апреле текущего года не изменились и на 1 мая составили 7,1 трлн рублей и 7,2 трлн рублей соответственно. Общий капитал за месяц вырос на 1,9% - до 8,3 трлн рублей.

Коэффициенты достаточности базового и основного капитала в апреле снизились на 0,1 процентного пункта (п.п.) и составили 12,2% и 12,4% соответственно. Коэффициент достаточности общего капитала увеличился на 0,2 п.п. - до 14,3%.

