МЭА оценило доходы РФ от нефтеэкспорта в апреле в $19,18 млрд

Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов в апреле снова составили $19,18 млрд, увеличившись к марту на $110 млн, подсчитали аналитики Международного энергетического агентства (МЭА).

Относительно апреля прошлого года выручка была выше на $6,28 млрд.

Экспорт нефти и нефтепродуктов из РФ в прошлом месяце составил 7,03 млн баррелей в сутки (б/с), что всего на 90 тыс. б/с меньше, чем в предыдущем месяце, но на 480 тыс. б/с ниже уровня апреля 2025-го.

В частности, экспорт российской нефти вырос на 250 тыс. б/с до 4,88 млн б/с, что стало возможным за счет увеличения отгрузок из балтийских портов на 190 тыс. б/с относительно марта, а также восстановления поставок по "Дружбе" в Венгрию и Словакию.

Экспорт нефтепродуктов из РФ, в свою очередь, снизился на 340 тыс. б/с до 2,15 млн б/с. Снижение было обусловлено введением эмбарго на поставки за рубеж бензина, а также сокращением переработки на ряде НПЗ.

