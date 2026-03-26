Потанин заявил, что дивиденды "Норникеля" "непрофессионально" рассматривать в отрыве от погашения долга

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Вопрос о выплате "Норильским никелем" дивидендов за 2025 год "непрофессионально" рассматривать только на основании финансовых показателей, не учитывая возможность направить денежный поток на погашение долга или реализацию инвестпрограмм роста, заявил "Интерфаксу" глава компании Владимир Потанин.

"Отчетность "Норильского никеля" [по МСФО за 2025 г] действительно сильнее, чем ее многие ожидали. Но если бы аналитики принимали на себя ответственность за объем долговой нагрузки предприятия, за социальную стабильность на предприятии, за его бесперебойную работу, тогда бы они аккуратнее относились к оценкам", - сказал он.

"Потенциал [для выплаты] существует, денежный поток есть. Но как мы его будем распределять - мы еще тщательно обсудим, посмотрим на обстановку", - отметил Потанин. Рекомендация менеджмента по этому поводу будет выработана к маю.

По словам президента "Норникеля", в нынешних условиях, когда обслуживание долга уже несколько лет очень дорого, "направление свободного денежного потока на снижение долговой нагрузки как никогда рассматривается в качестве одного из основных приоритетов". Такой путь распоряжения денежным потоком наиболее оправдан как с финансовой точки зрения, так и с точки зрения стабильности компании, считает глава ГМК.

"Для компании всегда существует дилемма: [как поступить] когда появляется свободный денежный поток. Его направляют на погашение долга - если компания считает, что долг достаточно большой, и особенно если дорого его обслуживание", - сказал Потанин.

Другим приоритетом являются проекты развития, которые были отложены и замедлились из-за сложной ситуации. "Второй приоритет, на который мы смотрим, - это инвестиции. Мы смотрим, какие инвестиции следовало бы вернуть и сдвинуть влево", - пояснил он.

"Норникель" не трогал инвестиции, связанные с обеспечением безопасности труда, экологические и социальные программы, но "некоторые проекты развития мы сдвигали вправо", напомнил Потанин.

"Сейчас, когда появляется дополнительный - пусть небольшой - свободный денежный поток, самое время задуматься над тем, не стоит ли часть этих проектов, наиболее эффективные из них, вернуть в портфель компании", - сказал он.

"Акционеры ждут не только дивидендов, но и развития компании, роста акций. Поэтому рассматривать выплату дивидендов в отрыве от этих факторов - это непрофессионально", - считает глава "Норникеля".

Скорректированный свободный денежный поток "Норникеля" за 2025 год составил $1,481 млрд против $335 млн годом ранее. Резкое снижение FCF в 2024 году стало одним из обоснований для отказа "Норникеля" от финальных дивидендов за этот год. Тогда менеджмент принял решение о нецелесообразности выплат за счет кредитных средств.

Еще одним фактором является выплата дивидендов миноритарным акционерам дочерней ГРК "Быстринское" ("Интеррос" - 37% и Hopu Investment - 13%), говорил ранее первый вице-президент - финансовый директор "Норникеля" Сергей Малышев, слова которого распространила компания. "Норникель" имеет обязательства в соответствии с акционерным соглашением по Быстринскому ГОКу, который принадлежит "Норникелю" (50%), "Интерросу" Потанина и китайскому фонду Hopu.

Формула скорректированного свободного денежного потока, являющегося дивидендной базой "Норникеля", предполагает вычет из стандартного FCF уплаченных процентов, арендных платежей и дивидендов неконтролирующим акционерам Быстринского ГОКа. "Норникель" полностью консолидирует результаты Быстринского ГОКа, однако дивиденды неконтролирующим акционерам ГОКа представляют собой реальный отток средств из холдинга, поэтому эту сумму вычитают из консолидированного свободного денежного потока. По итогам 2025 года объем дивидендов, выплаченных неконтролирующим акционерам Быстринского ГОКа, как следует из отчетности, составил $230 млн.

Ранее Потанин говорил, что "не уверен" в перспективах выплаты дивидендов по итогам 2025 года, а вот в 2026 году ситуация, по его словам, может измениться. Дивиденды за 2024 год "Норникель" не платил, следуя рекомендации менеджмента при случае отсутствия положительного потока, хотя по итогам этого года cкорректированный FCF вернулся в положительную зону (составив $335 млн).

"Норникель" в период действия соглашения акционеров с 2013 по 2023 год выплатил более $35 млрд дивидендов (с учетом buyback). "Интеррос" Потанина сейчас владеет 37% акций "Норникеля", "Русал" - 26,4%. Доля Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова - около 4% акций. Free float - около 33%.

