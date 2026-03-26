РФ в феврале увеличила выпуск минудобрений на 4% до 5,5 млн т

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Российские предприятия в феврале увеличили выпуск минеральных удобрений на 4% в годовом выражении до 5,48 млн тонн, следует из данных Росстата.

В том числе производство азотных удобрений составило 2,61 млн тонн (+3% к февралю прошлого года), фосфорных и сложных - 1,41 млн тонн (+2%), калийных - 1,47 млн тонн (+8%).

Выпуск аммиака вырос на 4% до 1,59 млн тонн.

Производство технической газовой серы (используется для выпуска серной кислоты в процессе производства фосфорных удобрений) осталось примерно на уровне прошлого года - 331 тыс. тонн.

Производство отдельных видов агрохимической продукции в РФ, млн тонн: