РФ в феврале увеличила выпуск минудобрений на 4% до 5,5 млн т
Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Российские предприятия в феврале увеличили выпуск минеральных удобрений на 4% в годовом выражении до 5,48 млн тонн, следует из данных Росстата.
В том числе производство азотных удобрений составило 2,61 млн тонн (+3% к февралю прошлого года), фосфорных и сложных - 1,41 млн тонн (+2%), калийных - 1,47 млн тонн (+8%).
Выпуск аммиака вырос на 4% до 1,59 млн тонн.
Производство технической газовой серы (используется для выпуска серной кислоты в процессе производства фосфорных удобрений) осталось примерно на уровне прошлого года - 331 тыс. тонн.
Производство отдельных видов агрохимической продукции в РФ, млн тонн:
|Показатель
|Февраль 2026
|Февраль 2025
|Динамика
|Январь-февраль 2026
|Январь-февраль 2025
|Динамика
|Удобрения
|5,48
|5,26
|4%
|11,38
|10,96
|4%
|- азотные
|2,61
|2,52
|3%
|5,26
|5,16
|2%
|- калийные
|1,47
|1,36
|8%
|3,10
|2,92
|6%
|- фосфорные и сложные
|1,41
|1,38
|2%
|3,02
|2,89
|5%
|Аммиак
|1,59
|1,52
|4%
|3,31
|3,24
|2%
|Сера техническая газовая
|0,33
|0,33
|0%
|0,74
|0,90
|-18%