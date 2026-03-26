Поиск

РФ в феврале увеличила выпуск минудобрений на 4% до 5,5 млн т

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Российские предприятия в феврале увеличили выпуск минеральных удобрений на 4% в годовом выражении до 5,48 млн тонн, следует из данных Росстата.

В том числе производство азотных удобрений составило 2,61 млн тонн (+3% к февралю прошлого года), фосфорных и сложных - 1,41 млн тонн (+2%), калийных - 1,47 млн тонн (+8%).

Выпуск аммиака вырос на 4% до 1,59 млн тонн.

Производство технической газовой серы (используется для выпуска серной кислоты в процессе производства фосфорных удобрений) осталось примерно на уровне прошлого года - 331 тыс. тонн.

Производство отдельных видов агрохимической продукции в РФ, млн тонн:

ПоказательФевраль 2026Февраль 2025ДинамикаЯнварь-февраль 2026Январь-февраль 2025Динамика
Удобрения5,485,264%11,3810,964%
- азотные2,612,523%5,265,162%
- калийные1,471,368%3,102,926%
- фосфорные и сложные1,411,382%3,022,895%
Аммиак1,591,524%3,313,242%
Сера техническая газовая0,330,330%0,740,90-18%
Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ФАС готова поддержать запрет на экспорт бензина, если такое решение будет принято

Приставы сняли арест с 32,1 млрд рублей на счетах ЮГК

ЦБ подумает над финансовыми стимулами для банков для снижения числа необоснованных блокировок

Решетников предложил обсуждать изъятие ресурсной ренты в увязке с инвестциклом компаний

Цены на нефть ускорили рост на заявлениях Трампа об Иране

РФ начала продавать нефть с нулевым дисконтом или даже с премией

Власти в пятницу обсудят с нефтяниками вопрос возобновления запрета на экспорт бензина

Глава ЦБ считает почти исчерпанным влияние повышения НДС и тарифов на цены

Новак сообщил о работе над оптимизацией и приоритизацией расходов бюджета

Силуанов сообщил об активной работе правительства над расходами бюджета
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1092 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8808 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 150 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 468 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 96 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
