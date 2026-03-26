Дюков сообщил о диалоге с Минфином по стимулированию бурения и топливному демпферу

Также обсуждается расширение 4-й группы месторождений в рамках налога на добавленный доход

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Нефтяные компании ведут диалог с Минфином по расширению 4-й группы месторождений, разрабатываемых в рамках НДД (налог на добавленный доход), стимулированию бурения, корректировка топливного демпфера может понадобиться на долгосрочную перспективу, сказал журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

"Диалог с Минфином идет, как вы знаете, в том числе по расширению 4-й группы НДД, по мерам стимулирования бурения, по ряду других вопросов. А долгосрочно, конечно, и об этом вчера говорили на коллегии Минэнерго, отрасли необходимы меры стимулирования для работы с трудноизвлекаемыми запасами, доля которых в общем объеме добычи постоянно растет. Работа над конкретными предложениями уже ведется", - сказал он.

Дюков также высказал мнение, что сейчас не нужно корректировать топливный демпфер, но в долгосрочной перспективе это может понадобиться.

"Думаю, что в данный момент корректировки демпфера не требуется. Демпфер эффективно работает и решает те задачи, которые перед ним поставлены. Но в долгосрочной перспективе вполне возможно, донастройка понадобится", - сказал он.

С конца прошлого года, после ужесточения санкций на российский нефтяной сектор, дисконты на российскую нефть выросли до $27-30 за баррель, что привело к ухудшению "экспортной альтернативы" стоимости российских нефтепродуктов в расчете демпфера и тому, что нефтяные компании должны выплачивать средства в российский бюджет, а не наоборот. Нефтяные компании просили ограничить в формуле демпфера размер дисконта, но в Минфине подчеркивали, что речь идет о выпадающих доходах бюджета, и дискуссии не ведется.

После начала ближневосточного конфликта дисконты на российскую нефть начали сужаться вплоть до нуля и до премии.