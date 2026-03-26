Рынок акций РФ в четверг просел к 2820 пунктам по индексу МосБиржи

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в четверг снизился по большинству blue chips на фоне подешевевших металлов, данных Росстата об ускорении инфляции и сохраняющейся паузы в переговорах по украинскому урегулированию, сдерживающим фактором для продавцов выступила выросшая нефть (фьючерс на нефть Brent превысил $108 за баррель) из-за сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке и противоречивых заявлений сторон конфликта. Индекс МосБиржи опустился в район 2820 пунктов, обновив минимум на закрытие за три недели (с 4 марта).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2822,84 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1082,72 пункта (-2,3%); лидировали в снижении акции "НОВАТЭКа" (-4,1%), МКБ (-4,1%), ПАО "Группа Позитив" (-2,3%), "Норникеля" (-2%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 27 марта, составил 82,1314 руб. (+1,41 рубля).

Чистая прибыль НЛМК (-1,7%) по МСФО по итогам 2025 года упала в 1,9 раза, до 63,1 млрд рублей, говорится в отчете компании по МСФО. Выручка снизилась на 15%, до 831,4 млрд рублей.

ВТБ (-1%) за 2 месяца сократил чистую прибыль по МСФО на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 68,8 млрд рублей, говорится в сообщении группы.

Подешевели также акции "ММК" (-1,8%), "АЛРОСА" (-1,4%), "Яндекса" (-1,4%), "Интер РАО" (-1,3%), "ВК" (-1,3%), "Северстали" (-1,2%), "Московской биржи" (-0,9%), "Аэрофлота" (-0,8%), "Полюса" (-0,8%), "Хэдхантера" (-0,8%), "МТС" (-0,7%), "Русала" (-0,7%), Сбербанка (-0,5% и -0,5% "префы"), "Сургутнефтегаза" (-0,5% и -1,9% "префы"), "Т-Технологии" (-0,5%), "Группы компаний ПИК" (-0,3%).

Подорожали акции ПАО "Южуралзолото" (+6,8%), "Татнефти" (+0,8%), "Роснефти" (+0,7%), "Газпрома" (+0,5%), АФК "Система" (+0,3%), "ФосАгро" (+0,3%).

МКПАО "Лента" (+0,5%) по итогам IV квартала 2025 года нарастило EBITDA на 19,3%, до 25,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Рентабельность по показателю снизилась до 7,9% с 8,1% в IV квартале 2024 года. Чистая прибыль составила 14,23 млрд рублей, продемонстрировав рост в 1,5 раза.

Согласно вышедшим вечером в среду данным Росстата, инфляция в РФ с 17 по 23 марта составила 0,19% после 0,08% с 11 по 16 марта (из-за праздника расчет за 6 дней), 0,11% с 3 по 10 марта (за 8 дней), 0,08% с 25 февраля по 2 марта (за 6 дней), 0,19% с 17 по 24 февраля (за 8 дней). Исходя из данных за 23 дня марта этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 23 марта ускорилась до 5,99% с 5,88% на 16 марта (5,91% на конец февраля), если ее высчитывать из недельной динамики, и до 5,84% с 5,79%, если ее определять из среднесуточных данных за весь март 2025 года.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в четверг журналистам, что Россия рассчитывает на проведение следующего раунда переговоров по Украине, как только позволят обстоятельства.

Песков также напомнил, что такие вопросы, как территориальный - главная тема для обсуждения. "По ним не было никакого продвижения, нет его до сих пор", - заявил представитель Кремля.

Он отметил, что это не означает, что Россия теряет интерес к переговорам. "Напротив, мы сохраняем свою открытость, мы находимся в контакте с американцами", - сказал Песков.

Позднее в четверг Песков заявил в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК), что ситуация вокруг Ирана развивается по худшему сценарию, в Москве надеются, что информация о мирных переговорах соответствует действительности. "Пока можно констатировать, что ситуация развивается по худшему сценарию", - сказал он.

"Искренне надеемся, что информация о том, что переговоры идут, соответствует действительности. Любые действия, которые хоть как-то способствуют установлению мира, заслуживают поддержки. Эту войну нужно остановить", - добавил представитель Кремля.

Вице-премьер РФ Александр Новак считает, что затягивание конфликта на Ближнем Востоке приведет к дисбалансу предложения во многих секторах экономики, не только в энергетике, при этом восстановление рынков будет долгим. "Чем дольше будет затягиваться кризис на Ближнем Востоке, тем дольше он будет влиять на другие сектора экономики, смежные, на дисбаланс, который сегодня складывается в мире. Это влияет и на газохимию, на различные другие продукты - удобрения, пластмассы, продовольствие. Это цепочка, которая будет достаточно длительно восстанавливаться", - сообщил Новак журналистам в кулуарах съезда РСПП.

Он также отметил, что по отдельным видам товаров на мировом рынке уже наблюдается дефицит. "Если говорить об энергетических рынках, то мы видим закрытие отдельных рынков, дефицит производства нефтепродуктов, дефицит сжиженного углеводородного газа, и соответственно, различных продуктов из них", - подчеркнул вице-премьер.

Израильские власти полагают, что президент США Дональд Трамп, вероятно, заявит о перемирии в конфликте с Ираном уже в эти выходные или к середине следующей недели, сообщил портал Ynet. "Израиль рассчитывает, что Трамп может объявить о перемирии на грядущих выходных или самое позднее - к середине следующей недели", - информирует портал.

При этом в Израиле ожидают, что Трамп будет добиваться месячного прекращения огня или даже объявит о нем в одностороннем порядке. В свою очередь Израиль пока наращивает интенсивность военной кампании.

Неназванный израильский чиновник заявил порталу, что Трамп желает завершить конфликт, но в случае неудачи этого начинания может пойти на операцию по захвату иранского острова Харк. "Трамп и правда хочет закончить это. Если не сработает, тогда захватить остров Харк. США готовятся и к этому сценарию", - сказал он.

Комментарии аналитиков

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, индекс МосБиржи просел в район 2820 пунктов, несмотря на выросшую нефть Brent, которая торгуется в районе $108 за баррель. Недельные данные Росстата показали ускорение инфляции, в частности, из-за роста цен на импортную электронику и бензин. При этом промышленное производство в феврале сократилось на 0,9%.

На внешнем контуре сохраняется высокая неопределенность (особенно в части инфляционного давления), в процессе мирных переговоров по Украине продолжается пауза. Продление приостановки операций Минфина по бюджетному правилу может стать фактором укрепления рубля в ближайшие недели, что не будет способствовать положительной динамике акций экспортеров, полагает эксперт.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрея Смирнова, в четверг на рынке акций доминировали продавцы, но общая картина не изменилась - индекс МосБиржи остается выше области поддержки в районе 2800 пунктов.

Нефтяники воспользовались возвращением цен на нефть выше $100 за баррель, также сохранялся интерес к акциям "Газпрома". В бумагах "НОВАТЭКа" прошли продажи после сообщений об атаках на нефтеэкспортные объекты в Ленинградской области. Смотревшиеся накануне неплохо акции сталеваров ушли в четверг в аутсайдеры. Конфликт на Ближнем Востоке продолжает держать в напряжении нефтяной рынок. Инвесторы, похоже, не верят в скорый мир и разблокировку Ормузского пролива. Есть немалый риск усиления эскалации - возобновления ударов по энергообъектам Ирана и проведения сухопутных военных операций. Мировые фондовые площадки на фоне острой геополитики большей частью погрузились в минус, отмечает эксперт.

Росстат не смог порадовать позитивной статистикой: недельная инфляция за 17-23 марта выросла до 0,19% с 0,08%, а годовой показатель - до 5,99% с 5,91%. Тем не менее, как заявила в четверг председатель Банка России Эльвира Набиуллина, инфляция в стране "должна и будет" снижаться. Перед выходными торговая активность на российском рынке акций может быть сниженной, если, конечно, не поступит новой информации о переговорах по Украине или не усилится волатильность в нефти. ПАО "Группа Черкизово" в пятницу проведет ГОСА, в повестке вопрос утверждения дивидендов за 2025 год. Совет директоров "Озон Фармацевтика" также обсудит дивиденды. По индексу МосБиржи может быть протестирован уровень 2800 пунктов, отскок от поддержки будет благоприятным сигналом. Верхняя граница прогнозного диапазона - у 2850 пунктов, считает Смирнов.

По словам эксперта "БКС МИ" Андрея Мамонтова, растет вероятность проведения наземной операции США по захвату иранского острова Харк. Напряженность на Ближнем Востоке сохраняется, что подталкивает цены на нефть вверх, и в ближайшие дни могут появиться новые триггерные новости для продолжения роста. Первый потенциал подъема Brent на 4-часовом графике - область $110,35-111,62 за баррель, полагает эксперт.

Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, негативное влияние на рынок акций продолжает оказывать вооруженный конфликт между США и Ираном, которые обменялись взаимными резкими заявлениями, уменьшающими надежду на разрешение ситуации дипломатическим путем. Неблагоприятно были восприняты и некоторые неоднозначные для российской экономики выступления участников съезда РСПП.

В частности, инвесторов могло обеспокоить заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что в министерстве допускают введение налога на сверхприбыль для некоторых отраслей бизнеса. Также не добавили биржевым игрокам оптимизма слова главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о намерении продолжить сдерживание инфляции, для чего ставка будет снижаться медленно и постепенно.

Котировки акций "НОВАТЭКа" оказались под давлением ввиду рисков для финансовых результатов, связанных с атакой БПЛА на инфраструктуру компании в порту Усть-Луга. Точную сумму ущерба и последствия удара еще предстоит оценить. Главным корпоративным событием дня стала публикация результатов ВТБ по МСФО за январь-февраль - инвесторы были разочарованы снижением чистой прибыли банка на 11,2% в годовом выражении, несмотря на смягчение монетарных условий. Прогноз для индекса МосБиржи на торги 27 марта - колебания в диапазоне 2800-2900 пунктов, считает Мильчакова.

По словам аналитика ФГ "Финам" Магомеда Магомедова, рынок акций РФ скорректировался вниз, несмотря на новый скачок цен на нефть. Основной поддержкой служат бумаги нефтяных компаний-экспортеров, которым на руку растущая нефть и слабеющий рубль. Одновременно давление сохраняется со стороны металлургического и сырьевого секторов - здесь котировки отыгрывают снижение мировых цен на металлы.

Фактор дополнительного давления - противоречивые сигналы с Ближнего Востока: переговоры США и Ирана идут в закрытом режиме, и хотя Иран допустил проход нескольких танкеров через Ормузский пролив в качестве жеста доброй воли, реального прогресса по урегулированию пока не наблюдается. Белый дом называет диалог продуктивным, однако в Тегеране подчеркивают, что обмен сообщениями не равен началу прямых переговоров. Израильские власти полагают, что президент Трамп может объявить о перемирии уже на этих выходных или в начале следующей недели, хотя военная активность в регионе сохраняется высокой.

На дневном графике индекс МосБиржи консолидируется в узком диапазоне 2800-2850 пунктов. Ожидается, что по мере приближения к уровню 2800 пунктов индекс получит поддержку - вблизи этой отметки проходит нижняя граница среднесрочного восходящего канала и линия 50-дневной скользящей средней, считает Магомедов.

В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 0,3%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 3,2%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%, гонконгский Hang Seng потерял 1,9%), "минусуют" Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX просели на 0,4-1,3%) и США (индексы к 19:00 МСК снизились на 0,5-1,1% во главе с Nasdaq).

США продолжают настаивать, что ведут мирные переговоры с Ираном, тогда как Тегеран дает понять, что не намерен напрямую общаться с Вашингтоном.

Иранские власти заявили, что не пойдут на перемирие на американских условиях, но предлагают собственный план из пяти пунктов, который оставит за ними контроль над Ормузским проливом, пишет Trading Economics. Проход через пролив открыт для дружественных по отношению к Тегерану стран, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

Тем временем ВВС Израиля нанесли серию авиаударов по нескольким районам Ирана, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Цены на нефть

На нефтяном рынке вечером в четверг цены растут после отката накануне, трейдеры продолжают следить за развитием ситуации на Ближнем Востоке.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 19:00 по Москве в четверг составила $108,1 за баррель (+5,8% и -2,2% в среду), майская цена фьючерса на WTI - $94,55 за баррель (+4,7% и -2,2% накануне).

Президент США Трамп в четверг призвал Иран поторопиться и серьезно отнестись к переговорам о завершении конфликта с США, предупредив, что в противном случае Тегеран столкнется с серьезными последствиями. "Лучше бы им начать относиться к этому серьезно как можно скорее, пока не стало слишком поздно, потому что как только это произойдет, пути назад не будет, и им не поздоровится", - написал он в социальной сети Truth Social.

Трамп назвал иранских переговорщиков странными, так как "публично они заявляют, что только лишь "рассматривают наше предложение". При этом, по словам американского президента, Тегеран "умоляет США заключить сделку".

Иранское агентство Tasnim сообщило, что Тегеран ответил на предложенный Трампом план мирного урегулирования, состоящий из 15 пунктов, через посредников и ждет ответа американской стороны.

При этом накануне глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что власти Ирана рассматривают переданные американской стороной предложение об окончании боевых действий, однако о переговорах речи нет.

Ранее СМИ писали, что Белый дом может отправить на Ближний Восток еще несколько тысяч солдат, чтобы дать Трампу больше пространства для маневра в том, что касается возможностей проведения наземной операции в Иране.

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на МосБирже снизились "префы" ПАО "Лензолото" (-16,1%), ПАО "Пермэнергосбыт" (-3,5%), акции "АПРИ" (-3,4%), МКФ "Красный Октябрь" (-3,2%), "ИК Русс-Инвест" (-3,2%), ПАО "РКК "Энергия" (-3,1%), ПАО "Каршеринг Руссия" (-3,1%), ПАО "Донской завод радиодеталей" (-3%), ПАО "Диасофт" (-2,7%).

Выручка ПАО "Группа Аренадата" (-2,6%) по итогам 2025 года составила 8,8 млрд рублей, что на 46% больше аналогичного показателя 2024 года, говорится в сообщении компании. Это немногим выше консенсус-прогноза "Интерфакса", подготовленного на основании ожиданий четырех инвесткомпаний и банков - 8,48 млрд рублей (рост на 41%). По итогам 2025 года "Группа Аренадата" получила чистую прибыль в размере 2,95 млрд рублей против чистой прибыли в 1,93 млрд рублей годом ранее.

"Группа Аренадата" подтвердила планы по выплате дивидендов за 2025 год в соответствии с дивидендной политикой, говорится в сообщении компании. "Мы намерены следовать опубликованной дивидендной политике и направлять на выплаты дивидендов не менее 50% от скорректированной чистой прибыли", - сказала директор по внешним коммуникациям и связям с инвесторами "Группа Аренадата" Екатерина Арланова, слова которой приводятся в сообщении.

"Мечел" (-2,1%) по итогам 2025 года снизил EBITDA в 7 раз, до 7,7 млрд рублей, сообщила компания. Это в целом соответствует ожиданиям аналитиков, которые прогнозировали EBITDA "Мечела" в диапазоне 5-8,7 млрд рублей. Консолидированная выручка компании по итогам 2025 года составила 287 млрд рублей, показав снижение на 26%. Рентабельность по EBITDA упала до 3% с 14% в 2024 году. Убыток, приходящийся на акционеров "Мечела", достиг 78,6 млрд рублей.

Чистый долг группы без пеней и штрафов за 2025 год увеличился на 8% и составил на конец декабря 279,3 млрд рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA подскочило до 36,1х против 4,6х на конец 2024 года.

Также "Мечел" по итогам 2025 года снизил объем добычи угля на 33%, до 7,3 млн тонн, сообщила компания. Это снижение в основном связано с временной приостановкой добычи на нерентабельных в определенный период участках добычи, поясняет "Мечел".

МКПАО "Циан" (-1%, до 622,4 рубля) по итогам IV квартала 2025 года получило выручку в 4,2 млрд рублей, что на 21,3% превышает показатель аналогичного периода 2024 года, сообщила компания. Скорректированная EBITDA составила 0,8 млрд рублей, а рентабельность показателя - 19,5%. Выручка оказалась на уровне консенсус-прогноза "Интерфакса" (4,22 млрд рублей). При этом аналитики прогнозировали скорр. EBITDA на уровне 849 млн рублей, а рентабельность показателя - 20%. Чистая прибыль компании выросла на 1,3% - до 0,8 млрд руб.

"Циан" подтвердил планы по выплате дивидендов в размере 50 рублей на акцию, которая состоится в III квартале, говорится в сообщении компании. "В дополнение предусмотрена еще одна выплата дивиденда за 2026 год, о размерах и сроках которой проинформируем отдельно", - указано в сообщении. Согласно действующей дивполитике, компания стремится ежегодно направлять на дивиденды 60-100% от скорректированной чистой прибыли по МСФО.

Выросли в четверг акции ПАО "Владимирский химический завод" (+11,4%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (+10,2%), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (+9,9% и +9,9% "префы"), ПАО "Варьеганнефтегаз" (+9,8% и +9,8% "префы"), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (+9,8% и +8,5% "префы"), ПАО "Россети Урал" (+3,7%), "Башнефти" (+2,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 19:00 МСК составил 75,67 млрд рублей (из них 14,9 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 13,15 млрд рублей на бумаги "НОВАТЭКа" и 5,75 млрд рублей на акции ВТБ).



