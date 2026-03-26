Общество ограниченной ответственности маркетплейсов. Репортаж

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Конституционному суду (КС) РФ предстоит решить, должен ли маркетплейс нести ответственность за продажу на нем контрафактной продукции и каков стандарт его добросовестности в борьбе с этим злом. Раз дело слушалось в открытом заседании, судьи заинтересовались доводами заявителя, компании "Мир Хобби", которая отправила площадкам около 15 тыс. жалоб в связи с нарушением своих прав на интеллектуальную собственность.

"Достаточно убедительной" эту аргументацию по части недостаточности предпринимаемых маркетплейсами мер назвал и сенатор Андрей Клишас. Но закон есть закон, регулирование адекватно сложности проблем, стоящих перед маркетплейсами, тем более что совсем недавно законодатель рассматривал этот вопрос, заступались за площадки представители властей. И только Генпрокуратура покритиковала оспариваемое положение вещей.

Контрафактная мафия

Вопрос об ответственности маркетплейсов за реализацию на них контрафактной продукции поставило перед КС РФ ООО "Мир Хобби". Эта компания производит и реализует настольные игры, а около трех лет назад обнаружила, что на Wildberries несколько продавцов реализуют контрафактную версию одной из них - "Мафия. Вся семья в сборе".

В феврале 2023 года "Мир хобби" направил маркетплейсу досудебную претензию, в которой просил заблокировать доступ к неоригинальной продукции и выплатить компенсацию. Wildberries не ответил, "Мир Хобби" обратился в суд с требованием взыскать с площадки 9 млн рублей компенсации за нарушение исключительных прав, после чего, в мае 2023 года, карточки игр были были заблокированы, свидетельствуют материалы спора.

Арбитражный суд Московской области отказал в удовлетворении требований "Мир хобби", с ним согласились и вышестоящие инстанции. Суды исходили из того, что маркетплейс товары не продает, а лишь создает условия для их продажи и покупки иными лицами, то есть выступает в роли информационного посредника и в рассматриваемом случае выполнил условия для освобождения от ответственности при выявлении случаев реализации контрафактного товара. Согласно пунктам 1 и 3 статьи 1253.1 Гражданского кодекса РФ, которые определяют пределы ответственности информпосредника за нарушение интеллектуальных прав на его ресурсах, он, в частности, освобождается от ответственности, если не знал и не должен был знать о нарушении исключительных прав и по заявлению правообладателя "своевременно принял необходимые и достаточные меры для прекращения нарушения интеллектуальных прав".

Не посредники, а активные участники

После отказа в передаче дела на рассмотрение судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда (ВС) РФ "Мир Хобби" обратился в КС РФ. Компания попросила проверить примененные в его случае судами пункты 1 и 3 статьи 1253.1 ГК РФ. По мнению "Мира Хобби", на практике эти нормы позволяют признавать владельцев маркетплейсов информпосредниками вопреки их активному участию в реализации товаров.

Фактическая роль маркетплейсов выходит за рамки статуса информационного посредника, говорила на заседании в КС РФ представитель "Мира Хобби" Арина Ворожевич. Они могут определять условия продажи вместо продавцов, участвовать в рекламе товара, в одностороннем порядке изменять цену товара путем предоставления скидок, оказывают услуги по доставке и хранению, получают доход непосредственно от реализации товаров, в том числе контрафактных, обосновывала свою позицию примерами юрист.

Второй аргумент "Мира Хобби" против спорных норм заключался в то, что практика их применения позволяет маркетплейсам легко доказывать, что они выполнили условия для освобождения от ответственности. "Суды исходят из крайне низкого стандарта доказывания того, что владелец маркетплейса не знал или не должен был знать о факте нарушения исключительных прав на своей площадке", - подчеркивала Ворожевич. По ее словам, достаточно прописать в договоре с продавцом товара заверение об обстоятельствах: что продавец обладает всеми правами на товар. Что касается подтверждения своевременности и достаточности мер по прекращению нарушения исключительных прав, то, как говорила юрист, площадке достаточно заблокировать доступ к контрафактным копиям товара по ссылкам к моменту вынесения решения суда, то есть спустя много месяцев после получения претензии.

Сейчас нет четкого стандарта мер, которые должен предпринять информационный посредник при получении претензий. В связи с этим маркетплейсы сами стали определять правила реагирования на заявления правообладателей, и сроки рассмотрения могут достигать 40 дней.

"Нам представляется, что при получении обоснованной претензии со стороны правообладателя владельцы маркетплейсов должны незамедлительно, максимум в течение нескольких дней блокировать соответствующую карточку товара, запрашивать у продавца сведения, подтверждающие легальное происхождение соответствующего товара", - сказала Ворожевич.

При этом, по ее словам, маркетплейсы должны проявлять должную осмотрительность и пресекать аналогичные нарушения. Посредством специальных программ это возможно находить и блокировать схожие карточки товара при условии, что правообладатель не указал данного конкретного продавца в качестве своего уполномоченного дистрибьютора. Владельцам маркетплейсов это сделать несоизмеримо легче, чем правообладателю, настаивала она.

Аргументы убедительны, но норма конституционна

"Доводы заявителя в значительной мере сводятся к утверждению о недостаточности мер, принимаемых маркетплейсом для прекращения нарушения интеллектуальных прав. И надо сказать, что достаточно убедительно эта аргументация была представлена стороной заявителя", - сказал Клишас, полномочный представитель Совета Федерации в КС РФ. Но оснований для того, чтобы признавать спорные нормы неконституционными, в этой аргументации нет, вытекало как и из его выступления, так и из слов большинства других представителей властей.

Представитель президента в КС РФ Дмитрий Мезенцев говорил, что само по себе определение маркетплейсами условий продажи товаров, оказание маркетинговых услуг продавцам и услуг по приему платежей не свидетельствует о том, что площадки должны приравниваться к продавцам, а не признаваться информационными посредниками. Практика оказания посреднических услуг в интернете построена на автоматизации и обработке запросов продавцов о размещении карточки товара, что не предполагает индивидуальной юридической экспертизы, отмечал полпред.

Что касается вопроса о достаточности мер, которые должен принимать в рассматриваемой ситуации маркетплейс, то и Клишас, и Мезенцев говорили, что существующая нормативная база современна и осознанно уходит от конкретизации. "...Действующее правовое регулирование не предусматривает исчерпывающего перечня таких мер, что обусловлено многообразием моделей функционирования интернет-сервисов", - напомнил Клишас. Закон 289-ФЗ от 31 июля 2025 года (закон о платформенной экономике), который вступит в силу с осени 2026 года, как подчеркивал Мезенцев, тоже не вводит дополнительного регулирования по вопросу объема ответственности маркетплейсов. При разработке закона, по его словам, обоснованно сочли нецелесообразным ужесточать контроль маркетплейсов за исключительными правами продавцов на товары.

Организовать эффективную систему автоматической проверки, отметил Мезенцев, "не представляется возможным". На площадках представлены сотни тысяч товаров, исключительные права на которые могут оформляться различным образом, подтверждаться лицензионными соглашениями, в том числе заключенными за рубежом. По его словам, нормы ГК РФ не запрещают применять к маркетплейсу правила о солидарной ответственности, если есть нарушения и с его стороны, но вопрос о добросовестности информационного посредника должен решаться судом в каждом конкретном случае с учетом всех обстоятельств.

К вопросу быстроты реагирования маркетплейсов на требования правообладателей обратился и врио полпреда правительства в КС РФ Павел Степанов. Осторожность площадок связана с риском патентного троллинга - ситуаций, когда претензии заявляют лица, не обладающие правами, отметил он, сославшись на позицию Федеральной антимонопольной службы.

Но совсем без союзников "Мир Хобби" не остался. Поддержку заявитель получил в лице Генпрокуратуры РФ. Полномочный представитель ведомства в КС РФ Артур Завалунов отметил, что существует неопределенность механизма защиты нарушенных интеллектуальных прав и ответственности за их нарушения, связанные с деятельностью маркетплейсов, включая критерии отнесения их к информационным посредникам.

Решение КС РФ огласит позднее.