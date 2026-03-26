РФ обсудила со Шри-Ланкой рост поставок энергоресурсов

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Заместитель министра энергетики РФ Роман Маршавин обсудил с руководством Шри-Ланки, в частности, с президентом страны Ануром Кумаром Диссанаяке, перспективы двустороннего сотрудничества в сфере ТЭК.

Как сообщает пресс-служба Минэнерго, в ходе переговоров обсуждались возможности увеличения объемов поставок энергоресурсов в республику. Также речь шла о привлечении российских компаний для участия в инвестиционных проектах на Шри-Ланке.

Особое внимание было уделено вопросам сотрудничества в сфере подготовки кадров для ТЭК и технологического суверенитета. Российская сторона подтвердила готовность оказывать содействие в обучении ланкийских специалистов в энергетической сфере на базе крупных российских компаний ТЭК, а также выразила открытость к обмену опытом в области цифровизации и кибербезопасности топливно-энергетического комплекса.

Также в ходе визита в островное государство состоялись встречи Маршавина с министром энергетики Шри-Ланки Кумара Джаякоди, министром труда и замминистра экономического развития Шри-Ланки Анилом Джаянтой и главой Центрального Банка Нандалалом Вирасингхе, в ходе которых были намечены конкретные шаги для практической реализации достигнутых договоренностей.