Шри-Ланка ведет с Россией переговоры о закупках топлива

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Государственная компания Шри-Ланки Ceylon Petroleum Corporation обсуждает с российскими фирмами покупку бензина и дизельного топлива, сообщает Bloomberg.

"Все будет исключительно на коммерческих условиях. Российское правительство помогает нам в получении этих продуктов", - заявил агентству исполнительный директор компании Маюра Неттикумараге.

Он отметил, что вариант с нефтью Шри-Ланке не подходит. Других подробностей он не привел.

На прошлой неделе российское Минэнерго сообщило, что замминистра энергетики Роман Маршавин обсудил с руководством Шри-Ланки, в частности, с президентом страны Ануром Кумаром Диссанаяке, перспективы двустороннего сотрудничества в сфере ТЭК. Обсуждалась возможность увеличения объемов поставок энергоресурсов в республику.

Bloomberg напоминает, что обычно Шри-Ланка получала нефть из ОАЭ, но поставки сократились из-за ситуации в Ормузском проливе. В минувшие выходные президент Диссанаяке сообщил, что страна смогла обеспечить поставки 38 тысяч тонн топлива из Индии. В то же время правительство объявляло о ряд мер с целью справиться с экономическими последствиями конфликта на Ближнем Востоке.

Авиационный регулятор сообщал 27 марта, что топлива для заправки самолетов шри-ланкийских и международных авиалиний хватит до середины мая.

Ранее Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США выдало генеральную лицензию, разрешающую продажу российской нефти и нефтепродуктов РФ, загруженных на суда по состоянию на 12 марта 2026 года. Мера действует по 11 апреля 2026 года.

Хроника 28 февраля – 30 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
 Алюминий подорожал после атак Ирана на ближневосточные предприятия

 Российский танкер с гуманитарным грузом в 100 тыс. тонн нефти прибыл на Кубу

 Уолл-стрит снизилась в пятницу на 1,7-2,2%

 Трамп считает, что смена режима в Иране уже произошла
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });