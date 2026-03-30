Шри-Ланка ведет с Россией переговоры о закупках топлива

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Государственная компания Шри-Ланки Ceylon Petroleum Corporation обсуждает с российскими фирмами покупку бензина и дизельного топлива, сообщает Bloomberg.

"Все будет исключительно на коммерческих условиях. Российское правительство помогает нам в получении этих продуктов", - заявил агентству исполнительный директор компании Маюра Неттикумараге.

Он отметил, что вариант с нефтью Шри-Ланке не подходит. Других подробностей он не привел.

На прошлой неделе российское Минэнерго сообщило, что замминистра энергетики Роман Маршавин обсудил с руководством Шри-Ланки, в частности, с президентом страны Ануром Кумаром Диссанаяке, перспективы двустороннего сотрудничества в сфере ТЭК. Обсуждалась возможность увеличения объемов поставок энергоресурсов в республику.

Bloomberg напоминает, что обычно Шри-Ланка получала нефть из ОАЭ, но поставки сократились из-за ситуации в Ормузском проливе. В минувшие выходные президент Диссанаяке сообщил, что страна смогла обеспечить поставки 38 тысяч тонн топлива из Индии. В то же время правительство объявляло о ряд мер с целью справиться с экономическими последствиями конфликта на Ближнем Востоке.

Авиационный регулятор сообщал 27 марта, что топлива для заправки самолетов шри-ланкийских и международных авиалиний хватит до середины мая.

Ранее Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США выдало генеральную лицензию, разрешающую продажу российской нефти и нефтепродуктов РФ, загруженных на суда по состоянию на 12 марта 2026 года. Мера действует по 11 апреля 2026 года.