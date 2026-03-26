ЦБ заявил, что акции уходили в минус после некоторых IPO в 2024-25 гг. из-за изначально завышенных оценок

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Падение капитализации некоторых российских эмитентов после первичных размещений в 2024-2025 годах объясняется не только общей динамикой фондового рынка: они изначально были переоценены при выходе на IPO, считает ЦБ РФ.

Эту проблему регулятор констатировал в докладе "Публичные размещения и предложения акций: итоги 2025 года", опубликованном в четверг.

"Отрицательная курсовая доходность акций отдельных эмитентов, предложенных в рамках IPO 2024-2025 гг., связана в том числе с общим снижением инвестиционной активности на фондовом рынке начиная со второго полугодия 2025 года. Но в отдельных сделках были изначально завышенные оценки стоимости компаний, которые не соответствовали финансовым результатам их деятельности", - говорится в докладе.

По итогам минувшего года только 7 из 19 эмитентов, которые провели IPO в 2024-2025 гг., смогли увеличить стоимость своих акций по сравнению с первоначальной ценой, отмечает ЦБ. Отдельные прошлогодние дебютанты рынка долевого капитала "по итогам некоторых лет показывали неустойчивый финансовый результат: отрицательную динамику прибыли и убытки", сказано в документе.

Средняя расчетная доходность акций эмитентов, предложенных в рамках IPO в 2025 г., на краткосрочном горизонте была отрицательной, а снижение цены в первый день после размещения составило порядка 5%. На этом фоне граждане, а в особенности квалифицированные инвесторы, в течение первых 30 торговых дней после IPO снижали свои доли владения акциями, реализуя краткосрочную стратегию, пишет ЦБ. При этом в IPO с большой долей участия розничных инвесторов именно граждане продавали максимальное количество акций в первые дни после завершения размещения.

Всего в 2025 г. на российском рынке прошло 4 IPO и 5 SPO, и хотя объем привлеченных средств, по оценкам ЦБ, вырос по отношению к 2024 г. на 23%, до 125,2 млрд руб., произошло это главным образом из-за одного крупного вторичного размещения, а общее количество сделок существенно снизилось (в 2024 г. прошло 15 IPO и 4 SPO).

Общество ограниченной ответственности маркетплейсов. Репортаж

Средний размер бонусов на Уолл-стрит вырос в 2025 г. до рекордных $246,9 тыс.

РСПП предложил внедрить балльную оценку локализации во все сферы промышленности

"Газпром нефть" в 2026 году планирует увеличить добычу углеводородов

Силуанов заявил о приостановке операций на рынке в рамках бюджетного правила до лета

ФАС готова поддержать запрет на экспорт бензина, если такое решение будет принято

Приставы сняли арест с 32,1 млрд рублей на счетах ЮГК

ЦБ подумает над финансовыми стимулами для банков для снижения числа необоснованных блокировок

Решетников предложил обсуждать изъятие ресурсной ренты в увязке с инвестциклом компаний

Цены на нефть ускорили рост на заявлениях Трампа об Иране

