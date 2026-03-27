"КАМАЗ" в 2026 г. не ждет восстановления рынка грузовиков в РФ и годовой чистой прибыли

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Российский грузовой авторынок в 2026 году не покажет значимого восстановления, "КАМАЗ" надеется отработать текущий год хотя бы без убытка, сообщил журналистам гендиректор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин.

По оценке "Автостата", рынок тяжелых грузовиков в 2025 г., который эксперты агентства оценивают по европейской методологии (полная масса - от 16 тонн), упал вдвое (на 54%), до 46,9 тыс. шт. Продажи "КАМАЗа" на этом рынке снизились на 16,1%, до 14,5 тыс. шт., доля составила 30,9% (+14 п.п.).

Эксперты "Автостат Инфо" оценивали общий объем российского грузового рынка по итогам 2025 г. в 61,6 тыс. единиц. (-51% г/г), из которых на "КАМАЗ" пришлось 18,3 тыс. единиц (-20,7%).

Комментируя текущую ситуацию на грузовом авторынке, Когогин сообщил журналистам, что его восстановления в этом году в компании не ждут. "Рынок по итогам года мы пока оцениваем в 45 тыс. штук, максимум - 50 тысяч", - сказал глава "КАМАЗа", отметив, что объем продаж компании по итогам года "пока прогнозировать сложно".

Когогин отметил, что ПАО "КАМАЗ" в этом году не ждет получения чистой прибыли. "Хотя бы в ноль выйти", - сказал он, добавив, что компания корректирует инвестпрограмму на этот год в сторону уменьшения.

По итогам 2025 г. ПАО "КАМАЗ" в начале февраля отчиталось по РСБУ о годовом чистом убытке в 37 млрд руб. (рост убытка г/г в 11 раз) и выручке в 315,2 млрд руб. (-2,5%). Процентные расходы компании за год выросли на 66,2%, до 35,6 млрд руб., говорилось в отчетности.