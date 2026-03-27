Рубль утром растет к юаню при подготовке экспортеров к налоговым выплатам марта

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Китайский юань снижается на Московской бирже при открытии торгов в пятницу. Рубль растет на фоне подготовки экспортеров к налоговым выплатам марта. Согласно расписанию Федеральной налоговой службы, в понедельник, 30 марта, в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, акцизы, налог на прибыль и НДД.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,6375 руб. (-4,45 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 26,26 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Курс валютной пары юань/рубль в целом останется в диапазоне 11,5-12 руб. на торгах в пятницу, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

При этом, указывает эксперт в комментарии, учитывая приближение пика налоговых выплат, способствующего повышенному предложению иностранной валюты со стороны экспортеров, рубль может попытаться продолжить волну укрепления, в результате чего китайская валюта сделает еще один шаг к отметке 11,5 руб., выступающей ближайшей поддержкой.

Цены на нефть продолжают повышаться утром в пятницу после активного подъема по итогам предыдущей сессии.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:06 по Москве поднимается на 0,56% до $108,59 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,17% до $94,64 за баррель.

Накануне нефть подорожала на 4,6% и 5,7% по эталонным сортам WTI и Brent соответственно после противоречивых заявлений Тегерана и Вашингтона по поводу мирного урегулирования военного конфликта на Ближнем Востоке.

