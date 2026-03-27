Индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,1% на старте торгов основной сессии

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на МосБирже в пятницу умеренно просел на фоне снижения внешних фондовых площадок и сохраняющейся неопределенности с переговорами по украинскому урегулированию; факторами поддержи выступают дорожающие металлы и возобновившая рост нефть (фьючерс на Brent вновь превысил $108 за баррель) после локального отката на решении президента США Дональда Трампа отложить до 6 апреля запланированные удары по иранским электростанциям.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2819,77 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1081,55 пункта (-0,1%). Лидерами снижения выступили акции АФК "Система" (-1,6%), "НОВАТЭКа" (-1,6%), "ФосАгро" (-1,4%), но подросли бумаги ПАО "Группа компаний ПИК" (+1%), "Норникеля" (+0,4%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 27 марта, составляет 82,1314 руб. (+1,41 рубля).

Новость дополняется

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });