Индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,1% на старте торгов основной сессии

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на МосБирже в пятницу умеренно просел на фоне снижения внешних фондовых площадок и сохраняющейся неопределенности с переговорами по украинскому урегулированию; факторами поддержи выступают дорожающие металлы и возобновившая рост нефть (фьючерс на Brent вновь превысил $108 за баррель) после локального отката на решении президента США Дональда Трампа отложить до 6 апреля запланированные удары по иранским электростанциям.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2819,77 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1081,55 пункта (-0,1%). Лидерами снижения выступили акции АФК "Система" (-1,6%), "НОВАТЭКа" (-1,6%), "ФосАгро" (-1,4%), но подросли бумаги ПАО "Группа компаний ПИК" (+1%), "Норникеля" (+0,4%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 27 марта, составляет 82,1314 руб. (+1,41 рубля).

Новость дополняется