Индекс МосБиржи опустился ниже 2800 пунктов, обновив минимум с конца февраля

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, к вечеру пятницы опустился ниже рубежа 2800 пунктов, обновив минимум с конца февраля на фоне отката мировых фондовых площадок из-за опасений ускорения инфляции и сохраняющейся неопределенности с переговорами по украинскому урегулированию; фактором поддержи выступает дорожающая нефть (фьючерс на Brent превысил $111 за баррель).

К 16:05 индекс МосБиржи составил 2794,67 пункта (-1%), индекс РТС - 1071,96 пункта (-1%); цены большинства "голубых фишек" на бирже снизились в пределах 3,7%.

Лидировали в снижении акции "ММК" (-3,7%), "Сургутнефтегаза" (-3,2% и -3,3% "префы"), АФК "Система" (-3,1%), "Аэрофлота" (-2,9%), "Полюса" (-2,7%), "Северстали" (-2,5%), "Эн+ груп" (-2,5%), "ВК" (-2,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:05 составил 53,1 млрд рублей (из них 10,14 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 6,65 млрд рублей на бумаги "НОВАТЭКа" и 4,45 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).