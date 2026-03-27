Индекс МосБиржи опустился ниже 2800 пунктов, обновив минимум с конца февраля

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, к вечеру пятницы опустился ниже рубежа 2800 пунктов, обновив минимум с конца февраля на фоне отката мировых фондовых площадок из-за опасений ускорения инфляции и сохраняющейся неопределенности с переговорами по украинскому урегулированию; фактором поддержи выступает дорожающая нефть (фьючерс на Brent превысил $111 за баррель).

К 16:05 индекс МосБиржи составил 2794,67 пункта (-1%), индекс РТС - 1071,96 пункта (-1%); цены большинства "голубых фишек" на бирже снизились в пределах 3,7%.

Лидировали в снижении акции "ММК" (-3,7%), "Сургутнефтегаза" (-3,2% и -3,3% "префы"), АФК "Система" (-3,1%), "Аэрофлота" (-2,9%), "Полюса" (-2,7%), "Северстали" (-2,5%), "Эн+ груп" (-2,5%), "ВК" (-2,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:05 составил 53,1 млрд рублей (из них 10,14 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 6,65 млрд рублей на бумаги "НОВАТЭКа" и 4,45 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).

МосБиржа РТС
Минэкономразвития в апреле пересмотрит прогноз среднего курса рубля на 2026 год

Дрозденко пока не ждет снижения интенсивности атак БПЛА на Ленинградскую область

Минфин не обсуждает возможность дополнительного изъятия корпоративных прибылей за 2025 г.

Рубль утром растет к юаню при подготовке экспортеров к налоговым выплатам марта

РФ может повысить пошлины на ввоз алкоголя из недружественных стран

Нефть Brent подешевела до $107,4 за баррель после скачка накануне

"Росатом" и DP World планируют новое СП по логистике в контуре с FESCO

Уолл-стрит резко снизилась в четверг, основные индексы потеряли более 1%

Общество ограниченной ответственности маркетплейсов. Репортаж

Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1120 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8820 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 471 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 150 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 96 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
