Сбербанк снизит ставки по рыночной ипотеке на 0,5 п.п.

Минимальная ставка составит 15,7%

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Сбербанк с 1 апреля снижает ставки по рыночной ипотеке с первоначальным взносом от 20,1% до 50% на 0,5 процентного пункта (п.п.), говорится в сообщении банка.

Минимальная ставка на покупку жилья в новостройке составит 15,7%, вторичного жилья - 16%, на строительство жилого дома - 17,6%.

Сбербанк также снижает ставки на 1 п.п. по нецелевым кредитам под залог недвижимости и на 0,5 п.п. по рефинансированию под залог недвижимости.

"С марта 2025 по март 2026 года средневзвешенная ставка Сбера снизилась почти на 10 п.п. - с 29,6% до 19,8%. Уменьшение средней ставки позитивно отразилось на динамике выдач по рыночным программам", - отметил директор департамента "Домклик" Сбербанка Алексей Лейпи, слова которого приведены в сообщении.

По итогам неполного I квартала 2026 года выдачи рыночной ипотеки превысили 191 млрд рублей, что почти в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2025 года, добавил он.