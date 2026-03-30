ВТБ снизит ставки на 1 п.п. по рыночной ипотеке с первоначальным взносом от 50%

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - ВТБ с 1 апреля снижает ставки по рыночной ипотеке на 1 процентный пункт (п.п.), новые условия распространяются на кредиты с первоначальным взносом от 50%, говорится в сообщении кредитной организации.

Теперь минимальные ставки с учетом дисконтов на покупку квартир на первичном и вторичном рынках составят 18,9% годовых, а на рефинансирование ипотечных кредитов - 18,6%.

"Смягчение ключевой ставки формирует устойчивый тренд на повышение доступности розничных кредитов. Учитывая социальную важность ипотеки, мы приняли решение снизить ставки сразу на процент - сильнее, чем ЦБ снизил ключевую ставку. Новые условия открывают "окно возможностей" для заемщиков, особенно тем, кто долго копил на депозитах на первый взнос", - прокомментировал старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин.

Ранее о планах с 1 апреля снизить ставки по рыночной ипотеке сообщил Сбербанк. Изменения затронут кредиты с первоначальным взносом от 20,1% до 50%, снижение составит 0,5 п.п.. Минимальная ставка на покупку жилья в новостройке составит 15,7%, вторичного жилья - 16%, на строительство жилого дома - 17,6%. Сбербанк также снижает ставки на 1 п.п. по нецелевым кредитам под залог недвижимости и на 0,5 п.п. по рефинансированию под залог недвижимости.