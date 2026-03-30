Алюминий подорожал после атак Ирана на ближневосточные предприятия

Фото: Виталий Невар/РИА Новости

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Цены на алюминий растут на информации об иранских атаках на предприятия крупнейших ближневосточных производителей металла.

К 11:10 по Москве фьючерсы на алюминий с поставкой через три месяца торговались на Лондонской бирже металлов (LME) на уровне $3432,5 за тонну, что на 4,1% выше уровня закрытия предыдущей сессии. Ранее в ходе торгов цена поднималась до максимальных с 19 марта $3492 за тонну, приближаясь к четырехлетнему максимуму в $3546,5 за тонну.

Наиболее активно торгуемые контракты на алюминий на Шанхайской фьючерсной бирже к закрытию рынка в понедельник подорожали на 3,43%, до 24725 юаней ($3578,82) за тонну.

Aluminium Bahrain (Alba), управляющая одним из крупнейших в мире алюминиевых заводов, 29 марта заявила, что оценивает ущерб от субботних ударов Ирана по ее предприятию. Кроме того, ведущий ближневосточный производитель алюминия Emirates Global Aluminium сообщил о "существенных повреждениях" производственных мощностей в результате ракетных и беспилотных атак Ирана на экономическую зону Халифа в Абу-Даби.

Опасения перебоев с поставками алюминия на мировой рынок возникли с началом войны США и Израиля против Ирана. Производители из стран Персидского залива, на которых приходится около 9% глобального предложения, потеряли возможность осуществлять поставки металла через Ормузский пролив. В этих условиях Alba уже начала сокращать производство, и повреждение ее предприятия может усугубить ситуацию, отмечают эксперты.

"Атаки на предприятия повышают вероятность затягивания перебоев в поставках, - говорится в обзоре аналитиков ING Economics. - Проблемы с поставками могут сохраниться даже в случае ослабления геополитической напряженности, что усиливает риск роста цен".

Хроника 28 февраля – 30 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран LME США Emirates Global Aluminium Aluminium Bahrain Абу-Даби
