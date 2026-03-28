В ОАЭ алюминиевый завод получил серьезный ущерб в результате атак Ирана

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Завод по производству алюминия компании Emirates Global Aluminum (EGA) в ОАЭ получил значительный ущерб в результате ракетных и беспилотных атак Ирана на экономическую зону Халифа в Абу-Даби в субботу утром, сообщает "Аль-Джазира".

"В результате атаки пострадало множество сотрудников. (...) Оценка ущерба продолжается", - цитирует телеканал заявлении компании.

Ранее телеканал сообщал, что в результате падения обломков после утренних атак Ирана на территории промзоны произошли возгорания.

EGA - крупнейший производитель алюминия в ОАЭ. Завод компании в Аль-Тавиле специализируется на переработке лома и производстве первичного алюминия.