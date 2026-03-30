ЦБ отметил, что динамика цен в РФ постепенно нормализуется

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Темпы роста цен в РФ постепенно возвращаются к более сбалансированной траектории, ситуация с инфляцией позволяет Банку России снижать ключевую ставку, заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Андрей Ганган.

"Есть плавный тренд на снижение ставки. Что позволяет Центральному банку сейчас снижать ключевую ставку? Это те инфляционные процессы, которые происходят в российской экономике. Мы видим, что инфляция, будь то годовой показатель, будь то более оперативные индикаторы, постепенно замедляется", - сообщил Ганган на встрече с представителями органов власти и бизнеса Тюменской области.

"У нас есть некоторый скачок цен в начале этого года, но мы понимаем, что это разовая история, вызванная теми налоговыми новациями, которые были введены в части налога на добавленную стоимость. Уже в феврале, на самом деле, ситуация с динамикой цен начала нормализовываться. Цены снова, я имею в виду их рост снова возвращается к такой более сбалансированной траектории. И то, что мы называем устойчивыми показателями инфляции, они всё больше и больше приближаются к нашей цели, а наша цель - 4%. Именно это основание, то есть динамика инфляции, позволяет нам постепенно снижать ключевую ставку", - заявил глава департамента ЦБ.

Банк России в марте снизил ключевую ставку на очередные 50 базисных пунктов - до 15% годовых. ЦБ тогда отметил, что будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий.