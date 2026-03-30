Торговая сеть "Глобус" планирует возобновить инвестиции и развитие в России

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Сеть гипермаркетов "Глобус", принадлежащая германской Globus Group, планирует возобновить приостановленную ранее экспансию в России, говорится в отчете российского юрлица.

Так, сеть планирует возобновить инвестиции в проект нового гипермаркета в Зеленограде.

"Принято решение о старте проектных работ в марте 2026 года под новый гипермаркет. В настоящий момент разрешение на строительство не получено, но планируется получить разрешение и начать строительство гипермаркета в 2027 году", - сообщил "Глобус".

Также планируется возобновить инвестиции на участке в Некрасовке, так как это зона оценивается "экономически перспективной". Сроки при этом компания не уточняет, ограничиваясь ожиданием изменений политической конъюнктуры.

В 2025 году "Глобус" увеличил выручку на 5,4%, до 165,63 млрд рублей.

Валовая прибыль выросла на 7% и составила 44,15 млрд рублей. Чистая прибыль в прошлом году достигла 7,43 млрд рублей, повысившись на 12,1%.

Globus Group была основана в Германии в 1828 году. Сейчас гипермаркеты сети "Глобус" работают в Германии, Чехии и России. В Россири первый "Глобус" был открыт в 2006 году в подмосковном Щелкове. Сейчас торговая сеть насчитывает 20 гипермаркетов в ЦФО.