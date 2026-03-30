Торговая сеть "Глобус" планирует возобновить инвестиции и развитие в России

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Сеть гипермаркетов "Глобус", принадлежащая германской Globus Group, планирует возобновить приостановленную ранее экспансию в России, говорится в отчете российского юрлица.

Так, сеть планирует возобновить инвестиции в проект нового гипермаркета в Зеленограде.

"Принято решение о старте проектных работ в марте 2026 года под новый гипермаркет. В настоящий момент разрешение на строительство не получено, но планируется получить разрешение и начать строительство гипермаркета в 2027 году", - сообщил "Глобус".

Также планируется возобновить инвестиции на участке в Некрасовке, так как это зона оценивается "экономически перспективной". Сроки при этом компания не уточняет, ограничиваясь ожиданием изменений политической конъюнктуры.

В 2025 году "Глобус" увеличил выручку на 5,4%, до 165,63 млрд рублей.

Валовая прибыль выросла на 7% и составила 44,15 млрд рублей. Чистая прибыль в прошлом году достигла 7,43 млрд рублей, повысившись на 12,1%.

Globus Group была основана в Германии в 1828 году. Сейчас гипермаркеты сети "Глобус" работают в Германии, Чехии и России. В Россири первый "Глобус" был открыт в 2006 году в подмосковном Щелкове. Сейчас торговая сеть насчитывает 20 гипермаркетов в ЦФО.

ЦБ отметил, что динамика цен в РФ постепенно нормализуется

Туркомпании зафиксировали рост спроса на Китай после закрытия Ближнего Востока

 Туркомпании зафиксировали рост спроса на Китай после закрытия Ближнего Востока

Власти определились с контуром регулирования криптовалют в РФ. Обзор

 Власти определились с контуром регулирования криптовалют в РФ. Обзор

Алюминий подорожал после атак Ирана на ближневосточные предприятия

 Алюминий подорожал после атак Ирана на ближневосточные предприятия

Bloomberg узнал, что Филиппины приобрели у России более 2,4 млн баррелей нефти

 Bloomberg узнал, что Филиппины приобрели у России более 2,4 млн баррелей нефти

"НОВАТЭК" наращивает компетенции и опыт в вопросе безопасности своих объектов

 "НОВАТЭК" наращивает компетенции и опыт в вопросе безопасности своих объектов

Дмитриев спрогнозировал энергетические локдауны в Европе и просьбы о поставках энергоресурсов РФ

 Дмитриев спрогнозировал энергетические локдауны в Европе и просьбы о поставках энергоресурсов РФ

Экс-глава "Связьинвеста" Юрченко допустил возможность наращивания доли в ВТБ до 10%

 Экс-глава "Связьинвеста" Юрченко допустил возможность наращивания доли в ВТБ до 10%

Новак поручил Минэнерго подготовить документ о запрете экспорта бензина с 1 апреля

Brent пробила отметку в $112 за баррель на сигналах эскалации на Ближнем Востоке
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1208 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 151 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8851 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 96 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
