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Россияне стали меньше заказывать готовую еду из гипермаркетов

Чаще всего люди заказывают салаты, больше всего заказов делают москвичи

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В июне-июле 2021 года в России количество заказов готовой еды и кулинарии из гипермаркетов уменьшилось на 20% в годовом измерении, показали данные сервиса доставки igooods.

При этом частота заказов осталась на прежнем уровне - готовая еда и кулинария встречаются в каждом 4-5-м заказе клиентов, сообщила компания.

Большинство заказов в категории готовой еды приходится на салаты (55% от общего количество заказов), вторые блюда (33%), на третьем месте первые блюда (8%), следующие по популярности - суши (3%) и десерты (1%). Больше всего заказов готовой еды в Москве, Санкт-Петербурге, Владимире, Рязани, Твери, Туле и Ярославле. Меньше всего заказывают готовые блюда в Краснодаре, Омске, Белгороде, Барнауле, Казани и Тюмени.

"В прошлом году ритейлеры сотрудничали с ресторанами и продавали их продукцию, что привело к росту спроса и лояльности к категории готовой еды, - отметил через пресс-службу сооснователь и управляющий igooods Григорий Кунис. - Торговые сети продолжают активно развивать эту категорию: инвестировать в инфраструктуру фабрик-кухонь и создавать новые рецепты. Это позволяет им конкурировать с кафе по качеству и стоимости блюд. По нашим прогнозам, кулинария от торговых сетей будет и дальше расти в общем обороте".

igooods - сервис доставки продуктов, который осуществляет доставку магазинов Metro, Globus, "Лента", "Ашан", О'Кей, "Карусель" (X5 Group), Prisma, Selgros, "Вкусвилл", и SuperBabylon более чем в 30 городах России. Сервис работает более чем с двумя сотнями гипермаркетов.

igooods Георгий Кунис Москва Петербург Тюмень Краснодар коронавирус

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