В ЦБ сочли, что ближневосточный фактор может оказаться проинфляционным для РФ

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Развитие ситуации в мире на фоне конфликта на Ближнем Востоке, которое на первый взгляд за счет роста цен, сырьевых доходов и, как следствие, укрепления рубля выглядит для России дезинфляционным фактором, может в конечном счете сыграть проинфляционную роль, считает директор департамента денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ РФ Андрей Ганган.

"На самом деле, те события, которые на внешних рынках происходят, сказать однозначно, что для нас это дезинфляционный фактор, это далеко не так. И, возможно, в совокупности с учетом всех эффектов это даже будет иметь для нас проинфляционное влияние", - заявил Ганган на встрече с представителями органов власти и бизнеса Тюменской области.

Он отметил, что краткосрочно события на Ближнем Востоке могут восприниматься как позитивный фактор, например, со стороны цен на нефть и другие сырьевые товары. "Это действительно может быть благоприятным фактором в части тех экспортных доходов, которые российская экономика получает, в части, возможно, некоторого влияния на курс в сторону его потенциального укрепления. Этот момент тоже может иметь дезинфляционный характер", - отметил глава департамента ЦБ.

При этом он подчеркнул, что если посмотреть на исторический контекст, то ситуация может выглядеть иначе.

"Сейчас ежедневно мировая экономика теряет по 10 млн баррелей (нефти - ИФ) в сутки, то есть экономика лишается ресурса, энергии на 10 млн баррелей, которые использовались для производства товаров и услуг, для их транспортировки и прочее. Растут цены на газ, цены на газ имеют прямое влияние на издержки производителей удобрений. Сейчас в глобальном цикле начало нового сельхозгода... Неминуемо, если этот конфликт продлится, будем иметь рост цен на продовольствие в мире", - заявил Ганган.

"Как бы мы там ни регулировали, в том числе тарифными какими-то историями, мы можем иметь проинфляционные издержки и на собственную экономику", - подчеркнул он.

ЦБ нужно время для оценки итогового влияния событий в мире на экономику РФ, добавил он.