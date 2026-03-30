Поиск

В ЦБ сочли, что ближневосточный фактор может оказаться проинфляционным для РФ

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Развитие ситуации в мире на фоне конфликта на Ближнем Востоке, которое на первый взгляд за счет роста цен, сырьевых доходов и, как следствие, укрепления рубля выглядит для России дезинфляционным фактором, может в конечном счете сыграть проинфляционную роль, считает директор департамента денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ РФ Андрей Ганган.

"На самом деле, те события, которые на внешних рынках происходят, сказать однозначно, что для нас это дезинфляционный фактор, это далеко не так. И, возможно, в совокупности с учетом всех эффектов это даже будет иметь для нас проинфляционное влияние", - заявил Ганган на встрече с представителями органов власти и бизнеса Тюменской области.

Он отметил, что краткосрочно события на Ближнем Востоке могут восприниматься как позитивный фактор, например, со стороны цен на нефть и другие сырьевые товары. "Это действительно может быть благоприятным фактором в части тех экспортных доходов, которые российская экономика получает, в части, возможно, некоторого влияния на курс в сторону его потенциального укрепления. Этот момент тоже может иметь дезинфляционный характер", - отметил глава департамента ЦБ.

При этом он подчеркнул, что если посмотреть на исторический контекст, то ситуация может выглядеть иначе.

"Сейчас ежедневно мировая экономика теряет по 10 млн баррелей (нефти - ИФ) в сутки, то есть экономика лишается ресурса, энергии на 10 млн баррелей, которые использовались для производства товаров и услуг, для их транспортировки и прочее. Растут цены на газ, цены на газ имеют прямое влияние на издержки производителей удобрений. Сейчас в глобальном цикле начало нового сельхозгода... Неминуемо, если этот конфликт продлится, будем иметь рост цен на продовольствие в мире", - заявил Ганган.

"Как бы мы там ни регулировали, в том числе тарифными какими-то историями, мы можем иметь проинфляционные издержки и на собственную экономику", - подчеркнул он.

ЦБ нужно время для оценки итогового влияния событий в мире на экономику РФ, добавил он.

Хроника 28 февраля – 30 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
ЦБ РФ Андрей Ганган Ближний Восток Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

НРД перечислены 8,3 млрд руб. для выплаты купона по евробондам "Россия-2035" и замещающему выпуску

Великобритания оштрафовала европейскую "дочку" Apple за платежи в пользу "Окко"

Brent подорожала до $115,12 за баррель

 Brent подорожала до $115,12 за баррель

ЦБ отметил, что динамика цен в РФ постепенно нормализуется

Туркомпании зафиксировали рост спроса на Китай после закрытия Ближнего Востока

 Туркомпании зафиксировали рост спроса на Китай после закрытия Ближнего Востока

Власти определились с контуром регулирования криптовалют в РФ. Обзор

 Власти определились с контуром регулирования криптовалют в РФ. Обзор

Алюминий подорожал после атак Ирана на ближневосточные предприятия

 Алюминий подорожал после атак Ирана на ближневосточные предприятия

Bloomberg узнал, что Филиппины приобрели у России более 2,4 млн баррелей нефти

 Bloomberg узнал, что Филиппины приобрели у России более 2,4 млн баррелей нефти

"НОВАТЭК" наращивает компетенции и опыт в вопросе безопасности своих объектов

 "НОВАТЭК" наращивает компетенции и опыт в вопросе безопасности своих объектов

Дмитриев спрогнозировал энергетические локдауны в Европе и просьбы о поставках энергоресурсов РФ

 Дмитриев спрогнозировал энергетические локдауны в Европе и просьбы о поставках энергоресурсов РФ
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1211 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 97 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 151 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8851 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
