ЦБ не считает снижение промпроизводства в январе-феврале устойчивым трендом

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Данные об экономической активности в начале года сильно зашумлены, на динамику промпроизводства влияние оказали сезонные, календарные и погодные факторы, считает директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган.

"Динамика в целом экономической активности в начале этого года в значительной степени зашумлена: где-то разовыми факторами, где-то эффектами, связанными с учётом статистики. Мы видели значительный рост промышленного производства в конце прошлого года, и сейчас некоторое замедление или даже отрицательные темпы роста могут быть связаны просто с эффектом базы конца прошлого года. Кроме того, на динамику промышленного производства в начале этого года, в январе-феврале, могли повлиять и календарные факторы, то есть количество рабочих дней, и на самом деле погодные факторы", - сообщил Ганган "Интерфаксу" после встречи с представителями органов власти и бизнеса Тюменской области.

"В прошлом году зима была более теплой, чем в этом году, и ряд отраслей - то же строительство и другие отрасли - показывали более высокие результаты, чем сейчас. Это означает просто перераспределение внутри года, а не какой-то устойчивый тренд на более существенное охлаждение экономической активности", - заявил он.

Ранее Росстат сообщил, что снижение промпроизводства в феврале 2026 года составило 0,9% в годовом сравнении после сокращения на 0,8% в январе. Данные по промышленности в феврале 2026 года оказались хуже ожиданий экономистов (консенсус-прогноз предусматривал рост этого показателя на 0,9%). За январь-февраль 2026 года промпроизводство снизилось на 0,8% в годовом исчислении.

Росстат Андрей Ганган Банк России ЦБ РФ
