Поиск

Великобритания оштрафовала европейскую "дочку" Apple за платежи в пользу "Окко"

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Управление по имплементации финансовых санкций (OFSI) британского Минфина оштрафовало Apple Distribution International (ADI), европейское подразделение Apple Inc., на 390 тыс. фунтов стерлингов ($516 тыс.) за нарушение антироссийских санкций.

Как говорится в сообщении OFSI, ADI провела два платежа на общую сумму 635,618 тыс. фунтов в июне и июле 2022 года через британский банк в пользу российского сервиса "Окко", владелец которого – АО "Новые возможности" – находился в санкционном списке.

ADI добровольно уведомила OFSI об этих платежах в октябре 2022 года. Максимальный штраф в связи с подобными нарушениями составляет 1 млн фунтов, однако регулятор снизил его сумму в случае ADI благодаря добровольному раскрытию компанией информации.

АО "Новые возможности" стало владельцем онлайн-кинотеатра "Окко" в мае 2022 года, Великобритания объявила о включении компании в санкционный список 29 июня того же года.

Несмотря на введение санкций в отношении владельца сервиса, ADI не отозвала платежные поручения, что привело к фактическому перечислению средств в адрес "Окко", отмечается в сообщении OFSI.

До мая 2022 года "Окко" принадлежал структурам Сбербанка.

ADI, зарегистрированная в Ирландии, помимо прочего, отвечает за платежи разработчикам ПО, разместившим приложения в онлайн-магазине App Store. В данном случае речь идет о выплатах, связанных с приложением "Окко".

Великобритания Apple Apple Distribution International OFSI Окко АО "Новые возможности"
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

НРД перечислены 8,3 млрд руб. для выплаты купона по евробондам "Россия-2035" и замещающему выпуску

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });