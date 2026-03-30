Великобритания оштрафовала европейскую "дочку" Apple за платежи в пользу "Окко"

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Управление по имплементации финансовых санкций (OFSI) британского Минфина оштрафовало Apple Distribution International (ADI), европейское подразделение Apple Inc., на 390 тыс. фунтов стерлингов ($516 тыс.) за нарушение антироссийских санкций.

Как говорится в сообщении OFSI, ADI провела два платежа на общую сумму 635,618 тыс. фунтов в июне и июле 2022 года через британский банк в пользу российского сервиса "Окко", владелец которого – АО "Новые возможности" – находился в санкционном списке.

ADI добровольно уведомила OFSI об этих платежах в октябре 2022 года. Максимальный штраф в связи с подобными нарушениями составляет 1 млн фунтов, однако регулятор снизил его сумму в случае ADI благодаря добровольному раскрытию компанией информации.

АО "Новые возможности" стало владельцем онлайн-кинотеатра "Окко" в мае 2022 года, Великобритания объявила о включении компании в санкционный список 29 июня того же года.

Несмотря на введение санкций в отношении владельца сервиса, ADI не отозвала платежные поручения, что привело к фактическому перечислению средств в адрес "Окко", отмечается в сообщении OFSI.

До мая 2022 года "Окко" принадлежал структурам Сбербанка.

ADI, зарегистрированная в Ирландии, помимо прочего, отвечает за платежи разработчикам ПО, разместившим приложения в онлайн-магазине App Store. В данном случае речь идет о выплатах, связанных с приложением "Окко".