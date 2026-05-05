Поиск

Лондон ввел санкции еще против 35 физических и юридических лиц, связанных с РФ

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Великобритания ввела санкции против 35 физических и юридических лиц, связанных с РФ, сообщается во вторник на сайте правительства страны.

В списках говорится, что 17 человек и организаций подпали под ограничительные меры в рамках глобального режима санкций в отношении нелегальной миграции, остальные 18 - в рамках антироссийских санкций.

Помимо граждан РФ, в списки попали также граждане Индии, Франции, Кубы и других стран.

Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лондон ввел санкции еще против 35 физических и юридических лиц, связанных с РФ

На Земле в ночь на вторник зафиксировали магнитные бури среднего уровня

Brent подешевела до $113,23 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 5 мая

Иран заявил, что США обстреляли гражданские грузовые катера, а не суда КСИР

Взрыв на заводе фейерверков в Китае унес жизни более 20 человек

 Взрыв на заводе фейерверков в Китае унес жизни более 20 человек

Два эсминца ВМС США попали под обстрел в Ормузском проливе по пути в Персидский залив

США близки к возобновлению боевых действий против Ирана

Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин предпочитают ладить друг с другом

 Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин предпочитают ладить друг с другом

Компания Maersk подтвердила прохождение судна через Ормуз под защитой ВМС США
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2056 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9253 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 150 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов