Лондон ввел санкции еще против 35 физических и юридических лиц, связанных с РФ

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Великобритания ввела санкции против 35 физических и юридических лиц, связанных с РФ, сообщается во вторник на сайте правительства страны.

В списках говорится, что 17 человек и организаций подпали под ограничительные меры в рамках глобального режима санкций в отношении нелегальной миграции, остальные 18 - в рамках антироссийских санкций.

Помимо граждан РФ, в списки попали также граждане Индии, Франции, Кубы и других стран.