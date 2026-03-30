Поиск

МВФ допускает "глобальный, но асимметричный" шок от конфликта на Ближнем Востоке

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Американо-израильская военная кампания против Ирана грозит "глобальным, но асимметричным" шоком, омрачая перспективы недовосстановившихся экономик, пишут экономисты Международного валютного фонда (МВФ).

Страны Азии и Африки с высокой зависимостью от импортной нефти уже сталкиваются с растущими трудностями в обеспечении поставок даже по повышенным ценам, говорится в блоге МВФ.

"Все дороги ведут к повышению цен и замедлению экономического роста", - отмечают экономисты фонда.

По их мнению, итоговый ущерб для цепочек поставок и инфраструктуры зависит от того, будет конфликт длительным или коротким, при этом "мир может остановиться где-то посередине - напряженность сохраняется, энергоносители остаются дорогими, а борьба с инфляцией оказывается тяжелой - при сохранении неопределенности и геополитического риска".

Кроме того, рост цен на продовольствие и удобрения в числе прочего отражается на некоторых странах Ближнего Востока и Латинской Америки, и экономикам с низким уровнем дохода грозит продовольственная небезопасность, пишет МВФ.

Население стран с низким уровнем дохода более всего подвержено риску в случае подъема цен на продукты питания, поскольку на них в среднем приходится около 36% его затрат против 26% на развивающихся рынках и 9% на развитых, заявляют экономисты фонда.

"В связи с этим любой скачок цен на удобрения и продукты питания - это не только экономическая, но и общественно-политическая проблема, особенно там, где ограничены ресурсы бюджета для смягчения удара", - говорится в его блоге.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });