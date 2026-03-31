В Программе развития ООН оценили ущерб арабских стран от войны с Ираном

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Военные действия на Ближнем Востоке могут принести ущерб арабским странам в размере от $120 млрд до $194 млрд от их ВВП, сообщает Bloomberg со ссылкой на результаты анализа Программы развития ООН (ПРООН).

Общие потери "могут привести к росту уровня безработицы в регионе на целых четыре процентных пункта, потере около 3,6 млн рабочих мест и обнищанию до четырех миллионов человек".

Авторы доклада утверждают, что ущерб ближневосточным странам может быть значительным, даже если конфликта закончится относительно скоро. При этом наиболее сильно могут пострадать страны, входящие в Совет сотрудничества стран Персидского залива, и региона Леванта (Израиль, Сирия, Ливан, Иордания, причем каждый из этих регионов может лишиться более 5,2% своего ВВП.

Хроника 28 февраля – 31 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иордания Израиль Иран ООН Ливан Сирия
Казначейство оценило дефицит бюджета России в январе-феврале в 5,6 трлн рублей

Золото дорожает на заявлениях Пауэлла и новостях о войне с Ираном

Microsoft инвестирует $1 млрд в развитие облачной и ИИ-инфраструктуры в Таиланде

Котировки Brent завершают март рекордным ростом

Лицензия для продажи зарубежных активов "ЛУКОЙЛа" продлена до 1 мая

Уолл-стрит закрылась без единой динамики в понедельник

Кабмин одобрил пакет законопроектов по регулированию криптовалют и реформе обращения ЦФА

Вывозить крупные суммы рублевой наличности в страны ЕАЭС можно будет через 17 аэропортов

ЕС продолжает отбор газа из ПХГ - запасы упали до 28%

В РФ приостановлена до 1 июля покупка/продажа валюты и золота в рамках бюджетного правила
