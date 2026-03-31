В Программе развития ООН оценили ущерб арабских стран от войны с Ираном

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Военные действия на Ближнем Востоке могут принести ущерб арабским странам в размере от $120 млрд до $194 млрд от их ВВП, сообщает Bloomberg со ссылкой на результаты анализа Программы развития ООН (ПРООН).

Общие потери "могут привести к росту уровня безработицы в регионе на целых четыре процентных пункта, потере около 3,6 млн рабочих мест и обнищанию до четырех миллионов человек".

Авторы доклада утверждают, что ущерб ближневосточным странам может быть значительным, даже если конфликта закончится относительно скоро. При этом наиболее сильно могут пострадать страны, входящие в Совет сотрудничества стран Персидского залива, и региона Леванта (Израиль, Сирия, Ливан, Иордания, причем каждый из этих регионов может лишиться более 5,2% своего ВВП.