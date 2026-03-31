Средний срок жизни карты дропа в 2025 году сократился до одного дня

Сумма операций снизилась до 100-150 тыс. руб.

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Средний срок жизни карты дропа в 2025 году сократился: если раньше по такой карте операции могли проводиться более месяца, то сейчас они пресекаются, как правило, в течение дня, говорится в материалах ЦБ РФ.

Средняя сумма операций на одного дропа снизилась с 1-3 млн рублей до 100-150 тыс. рублей.

"В результате общий объем операций по счетам дропов снизился в несколько раз", - отмечает Банк России, не называя точных показателей.

ЦБ напомнил, что в 2025 году он приступил к разработке централизованной платформы по доведению до всех кредитных организаций информации о подозрительных операциях физических лиц (платформы "Антидроп"). Предполагается, что она позволит сохранить тренд на снижение объемов подозрительных операций, не допустить миграции дропов из банка в банк и исключить дробление их операций на небольшие суммы одновременно в нескольких банках для обхода антиотмывочных процедур.

ЦБ РФ Банк России
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });