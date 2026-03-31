"Россети" получили в 2025 году прибыль по МСФО в 203,4 млрд руб. после убытка годом ранее

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" по итогам 2025 года получило прибыль по МСФО в размере 203,38 млрд руб. после убытка в размере 116,86 млрд руб. годом ранее, сообщается в отчетности компании.

Показатель EBITDA компании составил 668,18 млрд руб. после 519,4 млрд руб. в 2024 году.

Выручка по МСФО выросла с 1,5 трлн руб. до 1,83 трлн руб., операционные расходы – с 1,25 трлн до 1,44 трлн руб. соответственно.

Операционная прибыль составила 304,06 млрд руб. после убытка в размере 93,1 млрд руб. в 2024 году.

Объем денежных средств и их эквивалентов на конец 2025 года достигал 271,87 млрд руб. после 226,86 млрд руб. в 2024 году.

Согласно пресс-релизу компании, объем скорректированной чистой прибыли без учета обесценения основных средств и с учетом соответствующих сумм по отложенному налогу на прибыль составил 297,2 млрд руб. после 193,6 млрд руб. годом ранее.

Объем долга вырос с 741,8 до 829,7 млрд руб.

"Россети" – электросетевая компания, структуры которой управляют магистральными и распределительными сетями. В 2023 г. была завершена реорганизация сетевого холдинга, в ходе которой к бывшей "ФСК ЕЭС" (управляла магистральными сетями - ИФ) присоединили ранее материнское для нее ПАО "Россети", а также АО "ДВЭУК-ЕНЭС", ОАО "Томские магистральные сети" и АО "Кубанские магистральные сети".

После реорганизации доля РФ в капитале "Россетей" составляет 75% плюс 1 акция, 6% приходится на казначейские акции, 1% - квазиказначейские (ООО "ФСК - Управление активами"), 18% акций принадлежит миноритарным акционерам.

