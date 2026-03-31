Набсовет МосБиржи утвердил финальную рекомендацию по дивидендам за 2025 год

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Набсовет Московской биржи во вторник утвердил финальную рекомендацию годовому собранию акционеров по выплате дивидендов по итогам 2025 года в размере 19,57 рубля на одну акцию, говорится в сообщении торговой площадки.

Всего на выплату дивидендов может быть направлено 44,5 млрд рублей, что составляет 75% чистой прибыли МосБиржи по МСФО за 2025 год.

Дивидендная политика биржи, утвержденная в 2023 году, предполагает нижнюю границу выплат на уровне 50% чистой прибыли по МСФО.

По итогам 2025 года МосБиржа получила 59,4 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 25,1% меньше, чем в 2024 году (79,2 млрд рублей).

Дивиденды МосБиржи за 2024 год составили 26,11 рубля на акцию (75% годовой чистой прибыли), за 2023 год - 17,35 рубля на акцию (65% чистой прибыли).

